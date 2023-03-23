Суд в Волгограде закрыл для прессы процесс по иску мобилизованного Давыденко

23 марта 2023, 02:12

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Судья Волгоградского гарнизонного военного суда объявил закрытым процесс по административному иску мобилизованного жителя Камышинского района Андрея Давыденко, который оспаривает призыв в связи с наличием брони по месту работы.

Как писал "Кавказский узел", 32-летний житель Камышинского района Андрей Давыденко, мобилизованный в зону военной операции на Украине, обратился с иском в Волгоградский гарнизонный военный суд и потребовал признать его призыв незаконным, так как на предприятии, где он работал, у него была бронь.

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации. "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Перед началом судебного заседания 22 марта Давыденко рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что сейчас он находится в воинской части в Камышине. По словам мобилизованного, он не сталкивался с давлением из-за судебной тяжбы с военкоматом.

«Из суда командование части получило запрос о том, чтобы меня в командировки во время судебного процесса не отправляли. Командир отпустил меня в суд по моему рапорту», - сказал Алексей Давыденко.

На заседании интересы истца представлял адвокат Николай Халабуда, со стороны ответчика в суде присутствовал старший помощник военкома Камышинского района и Камышина по правовой работе Евгений Бочаров. Представитель заинтересованного лица - сервисного локомотивного депо "Петровское" филиала "Южный" ООО "ЛокоТех-Сервис" - в суд не явился. На предыдущем заседании по делу юрист предприятия назвал Давыденко «ценным специалистом-электриком», отсутствие которого на рабочем месте отрицательно сказывается на работе депо, отметив, что работодатель в установленные законом сроки подал списки работников предприятия, имеющих бронь.

Судья Алексей Шестопалов объявил о начале рассмотрения дела по существу. Истец вновь сообщил суду информацию о своем семейном положении и месте работы, напомнив суду, что получил повестку 23 сентября 2022 года и в октябре был уже на позициях в зоне военных действий в должности старшего стрелка. Сейчас его воинская часть находится на ротации в Камышине.

Представитель военкомата Бочаров подал ходатайство о приобщении к делу выписки призывной комиссии города Камышина: из нее следует, что Андрей Давыденко подал административный иск к городской призывной комиссии, в то время как призывала его комиссия районная. Судья приобщил документ к делу и спросил Бочарова, почему на выписке стоит штамп «Для служебного пользования». «Все протоколы призывных комиссий являются секретными, а выписки из них проходят как "для служебного пользования"», - пояснил представитель военкомата.

Судья Шестопалов объявил о том, что следующие заседания будут проходить в закрытом режиме. Бочаров же добавил, что возражения на исковые требования военкомат отправил в суд в электронном виде. Секретарь суда подтвердила, что возражения получены, а адвокат Халабуда сообщил, что готовит по ним отзыв. Затем адвокат попросил суд отложить заседание, чтобы внести изменения в наши исковые требования в связи с вновь открывшимися обстоятельствами - тем фактом, что призыв Давыденко осуществляла районная призывная комиссия, а не городская. Судья удовлетворил просьбу адвоката и назначил закрытое судебное заседание на 27 марта.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Давыденко, пояснил, что под бронью понимается освобождение от мобилизации работников, чья деятельность обеспечивает непрерывную работу предприятий, которые «в той или иной мере обеспечивают оборонный заказ». Юрист сослался на раздел VI Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» (№31-ФЗ).

«Бронь предоставляется на срок до года и продлевается по мере необходимости», - сказал Сергей Иващенко корреспонденту «Кавказского узла».

Юрист уточнил, что между бронью и обычной отсрочкой существует разница: «в отличие от отсрочки, бронь дается не гражданину, она закрепляется за его должностью».

«Понятно, что бронь дается только на предприятии. Работники получают бронь от мобилизации, их переводят в группу особого воинского учета и они получают специальное удостоверение. В этом деле предприятие передало в военкомат список специалистов, имеющих бронь, на следующий день после получения ими повесток. Я не понимаю, на каком основании районный военкомат и призывная комиссия приняли решение отправить их в зону СВО. Это незаконно», - высказал оценку Иващенко.

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