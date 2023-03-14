Мобилизованный слесарь из Волгоградской области потребовал брони через суд

14 марта 2023, 22:26

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Волгоградский гарнизонный военный суд начал рассматривать административный иск жителя Камышинского района Андрея Давыденко, мобилизованного в зону военной операции на Украине. Истец требует признать его призыв незаконным, так как на предприятии, где он работал, у него была бронь.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

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14 марта в зале заседаний Волгоградского гарнизонного военного суда начались слушания по делу жителя Камышинского района Волгоградской области Андрея Давыденко. Истец оспаривает решение районной призывной комиссии и военкомата призвать его в период частичной мобилизации. Давыденко настаивает на том, что на предприятии, где он работал до призыва, у него была бронь. Исковое заявление поступило в суд 27 февраля. Ответчики - военный комиссар Камышина и Камышинского муниципального района и призывная комиссия по мобилизации Камышина. Заинтересованные лица - Сервисное локомотивное депо "Петровское" филиала "Южный" ООО "ЛокоТех-Сервис" и командир войсковой части, в которой Давыденко проходит службу по призыву. До начала судебного заседания корреспондент "Кавказского узла" познакомился с Андреем Давыденко и его представителем Николаем Халабудой.

Андрею Давыденко 32 года. Он уроженец села Саломатино Камышинского района Волгоградской области. С 2012 по 2013 годы Андрей служил срочную службу в инженерных войсках с категорией годности "Б" (годен к службе с незначительными ограничениями). После службы в армии закончил технический вуз в Саратове и устроился работать электриком на железную дорогу. Последние 10 лет работал слесарем-электриком по ремонту электрооборудования в Сервисном локомотивном депо "Петровское" филиала "Южный" ООО "ЛокоТех-Сервис". У Андрея гражданская супруга и трое детей на иждивении.

"23 сентября 2022 года я получил повестку по мобилизации. На следующий день явился в военкомат с вещами и в тот же день был зачислен в воинскую часть. Медкомиссии никакой не было. В октябре попал в Херсонскую область. Был на позициях три месяца в должности старшего стрелка. В конце декабря нас привезли в Камышин на ротацию. Были проблемы со здоровьем, так как я страдаю хроническими заболеваниями. Лечился в Камышинском госпитале в январе и феврале. После реабилитации вернулся в свою воинскую часть. Вернулся вчера (13 марта)", - рассказал Андрей корреспонденту "Кавказского узла".

По словам представителя истца Николая Халабуды, его подзащитный имел бронь во время призыва. Но из-за бюрократических проволочек воспользоваться бронью Андрей не смог. "Работодатель предоставил список восьмерых сотрудников, которым была положена бронь. В этом списке была и фамилия Давыденко. Я являюсь представителем пятерых из восьми внесенных в этот список сотрудников компании", - сказал Николай Халабуда.

"Наши работники раз в год проходят медицинскую комиссию из-за вредности условий труда. Согласно нормативным документам, наши сотрудники, включая Андрея, вошли в список лиц, которым предоставляется бронь", - включился в разговор юрист компании, в которой работает Давыденко, Геннадий Якушик.

Юрист пояснил, что руководство компании не успело в день призыва предоставить районному военкомату и призывной комиссии список восьмерых сотрудников, обладающих бронью. Список был подан на следующий день – 24 сентября 2022 года. Согласно нормативным актам, такой список военкоматы и призывные комиссии должны принимать и учитывать не строго в день призыва, а в течение всего периода мобилизации, заявил юрист компании. "Военкомат должен был принять решение по нашему списку и вернуть наших сотрудников домой", - считает Геннадий Якушик.

В 16-10 мск началось судебное заседание. Председательствовал судья Алексей Шестопалов. Присутствовали истец Андрей Давыденко, его представитель адвокат Николай Халабуда и юрист Сервисного локомотивного депо "Петровское" филиала "Южный" ООО "ЛокоТех-Сервис" Геннадий Якушик. Все ответчики не явились в суд.

Судья попросил истца представиться: выяснил его семейное положение, местожительство, возраст, место работы. Давыденко сообщил, что контракт на воинскую службу он не заключал, был призван в ходе частичной мобилизации. Адвокат попросил судью приобщить к делу справку о прохождении Андреем воинской службы и медицинскую справку из госпиталя. Судья поинтересовался у истца, в какой период времени он находился на боевых позициях. Давыденко сообщил, что на фронте он был три месяца с 1 октября 2022 года. В Камышинском госпитале, согласно справке, он лечился с 25 января по 6 февраля и с 10 по 16 февраля 2023 года.

Геннадий Якушик в суде рассказал, что на время прохождения военной службы в период мобилизации трудовой договор с Давыденко был временно приостановлен. "Мы [руководство предприятия, КУ] считаем, что Давыденко не подлежал мобилизации, так как он имеет бронь", - огласил обращение к суду юрист предприятия.

Он перечислил постановления правительства и статьи федерального закона о мобилизации, а также ответы волгоградского транспортного и гарнизонного прокуроров на жалобы руководства предприятия. Все они подтверждали его слова о законности брони для сотрудников его предприятия. Юрист Якушик сообщил, что 29 октября 2022 года на адрес областного военкома были направлены доводы руководства предприятия о необходимости изменить решение о призыве восьмерых сотрудников депо, обладающих бронью. Но понимания у регионального военкома это обращение не вызвало - он ответил, что отказ районного военкома в предоставлении отсрочки названным сотрудникам был правомочен. Областной военком в качестве довода заявил, что руководство компании не предоставило вовремя список работников, обладающих бронью. Якушик вновь обратил внимание судьи на то, что список был подан 24 сентября 2022 года – то есть, в период мобилизации - и районный военком должен был принять решение о возвращении мобилизованных сотрудников предприятия домой.

"Давыденко для нас является ценным работником: у него многолетний стаж и богатый опыт работы по специальности, он имеет высшее техническое образование. Он на законных основаниях обладает бронью", - заключил юрист предприятия.

Якушик попросил судью приобщить к делу объяснение руководства предприятия. Он также предложил подшить в папку дела и переписку руководства предприятия с транспортной и гарнизонной прокуратурами. Судья удовлетворил просьбу юриста.

Судья Шестопалов поинтересовался у истца, сможет ли он на следующей неделе прибыть в суд. Андрей Давыденко ответил утвердительно. Его представитель уточнил у судьи – будет ли от суда передано командованию войсковой части направление Давыденко на суд («так как его в любой момент могут отправить в зону СВО»). Шестопалов заверил адвоката, что такой документ будет предоставлен истцу. Судья также поинтересовался у участников процесса необходимо ли присутствие на следующем заседании представителей ответчиков. Адвокат Халабуда высказал пожелание увидеть их в зале суда. Судья Шестопалов назначил следующее заседания на 16-00 мск 22 марта.

Под бронью понимается освобождение от мобилизации работников, деятельность которых обеспечивает непрерывную работу предприятий, которые "в той или иной мере обеспечивают оборонный заказ", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Давыденко. Юрист сослался на раздел VI Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» (№31-ФЗ). "Бронь предоставляется на срок до года и продлевается по мере необходимости", - сказал Сергей Иващенко.

Он уточнил, что между бронью и обычной отсрочкой существует разница. "В отличие от отсрочки, бронь дается не гражданину, она закрепляется за его должностью", - пояснил юрист.

"Бронь дается только на предприятии. Работники получают бронь от мобилизации. Их переводят в группу особого воинского учета. И они получают специальное удостоверение. В этом деле предприятие передало в военкомат список специалистов, имеющих бронь, на следующий день после получения ими повесток. Я не понимаю, на каком основании районный военкомат и призывная комиссии приняли решение отправить их в зону СВО. Это незаконно", - высказал свое мнение по этому делу юрист Сергей Иващенко.

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