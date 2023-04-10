Жильцы ветхой многоэтажки в Астрахани столкнулись с угрозой ее обрушения

10 апреля 2023, 12:02

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Из-за сырости стены многоэтажного дома на улице 1-я Перевозная в Астрахани значительно обветшали, что грозит его обрушением. Крыша дома протекает, проводка неисправна и затоплен подвал, пожаловались его жильцы. Они добавили, что из-за плохих условий члены их семей заболели туберкулезом и бронхитом. В мэрии заявили об отсутствии возможности выдать людям новые квартиры, а юрист предупредил чиновников об ответственности в случае обрушения дома.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 марта жильцы аварийного многоквартирного дома по улице 1-я Перевозная в Ленинском районе Астрахани потребовали переселения, так как считают опасным дальнейшее проживание в разрушающемся здании. Власти рекомендовали жильцам переселиться в квартиры маневренного фонда.

Жильцы дома пожаловались на ухудшение условий проживания

Жительница многоквартирного дома №131 ("А", "А1") на улице 1-я Перевозная в Астрахани Олеся Бучина пожаловалась, что за месяц его состояние ухудшилось. Она заявила, что в нем уже невозможно жить. По словам женщины, она воспитывает троих детей, проживает в доме с мужем и свекровью. "В этом доме нам жить еще долго, так как наш дом не вошел в действующую в городе программу переселения из аварийного жилья, и когда появится новая программа, и мы в нее войдем, неизвестно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кирпичи, из которых сложены станы здания, на ощупь влажные и хрупкие, передал корреспондент "Кавказского узла".

Бучина обратила внимание на угловую часть фасада здания, кладка которой продолжает обрушаться. По словам астраханки, недавно обвалился значительной кусок кладки. "По нашей дороге проезжают часто фуры. Дом от этого трясется. И мы боимся, что в один момент это здание обрушится, и мы с детьми окажемся под завалами", – отметила жительница дома.

Она подчеркнула, что в нем проживает много детей, и что если произойдет обрушение, то будет перекрыт единственный выезд со двора соседнего дома и люди будут заблокированы.

Корреспондент "Кавказского узла" осмотрел 10 апреля подвал многоквартирного дома. Его помещения сырые, в подвале множество комаров, стоит неприятный запах, дно подвала затоплено водой. "Видите, я тут даже в бахилах пройти не смогу. Слышите, вода льется. Там труба протекает. И эта течь уже несколько месяцев у нас. Никто воду не откачивает и трубу не латает, хотя мы неоднократно жаловались в мэрию. Разрушается фундамент дома", – обратила внимание Олеся Бучина.

Корреспондент "Кавказского узла" также осмотрел дом изнутри. На лестничной клетке краска на стенах облупилась, с потолков свисает электропроводка. Коридоры темные из-за отсутствия освещения, на потолках видны разводы от подтеков. При этом следы от влаги расположены у электропроводки и ламп.

Бучина показала бывшие ванные комнаты, расположенные в отсыревшей угловой части здания, которая разрушается. Стены на нижних этажах полностью потеряли краску. С обрезанных труб капает вода. На полу видна лужа, в которой плавают личинки насекомых. Жительница дома продемонстрировала след от плесени, который остался на ее пальце после того, как она провела им по оконному стеклу.

"Видите, какой ужас. Как в джунглях – все покрылось мхом. Воздух тяжелый. Дышать им опасно", – возмутилась Бучина.

За последний месяц состояние дома заметно ухудшилось, подчеркнула она. "Стену трогать опасно. Она обрушается сразу. Лето начнется. Стена высохнет и разрушится окончательно. Проводка стала чаще искрить. Боимся пожаров. И грибок с плесенью одолели совсем. Ничем их не вытравишь", – пожаловалась Олеся Бучина.

Она также рассказала, что жильцы дома набирают запас воды на случай отключения ее подачи, которые происходят часто.

Многодетная мать Вера Адельчинова показала свою квартиру, которая, по ее словам, находится в самой опасной части дома – около стены, которая обрушается. За обоями и на пластиковых откосах окна образовалась плесень. Воздух в квартире влажный, тяжелый. По словам Адельчиновой, проветривание не помогает, а вентиляция не работает, передал корреспондент "Кавказского узла".

"У меня трое малолетних детей. Вот в таких условиях живем. Дети постоянно болеют легочными заболеваниями и простудой: кашель, хронический бронхит. Я вслед за детьми тоже болею. Недавно в доме обнаружили очаг туберкулеза. Все мы проходили проверку. Тут страшно жить. Уехать нам некуда, так как в предлагаемом нам маневренном фонде условия не лучше", – пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома.

С 26 февраля дом был отключен от отопления. Но платежки со статьей оплаты за тепло, по словам женщины, все же пришли на адреса жильцов дома. "С 26 февраля мы без тепла. Спасались электрообогревателями", – пояснила многодетная мать.

Пенсионерка Зоя Бучина показала квитанцию за коммунальные услуги за март. За неоказанную февральскую услугу за отопление женщина заплатила 4975 рублей. За горячую воду – 1626 рублей. И за услуги управляющей компании, которой по ее словам нет, – 1,5 тысячи рублей.

"Что это за цены такие! За услуги управляющей компании я принципиально платить не буду. Их не было, и нет. А за февральское отопление – я написала заявление на перерасчет", – заявила пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что живет в этом доме более 20 лет. Бучина долгое время работала дворником в ЖЭКе, имела льготы по оплате коммунальных услуг. Сейчас этих льгот нет. Она показала свою спальню. Отодвинула кровать и вскрыла угол обоев, после этого стала видна почерневшая от плесени стена.

"Каждый год снимаю обои и чищу стену от плесени. Но ничего не помогает. Она образуется вновь и вновь. Бороться с ней в условиях, когда стены сырые, когда воздух влажный – невозможно. И ситуация за последний месяц только ухудшилась. Такой черноты у меня давно не было", – пожаловалась пенсионерка.

Чиновница возложила надежды на новую госпрограмму по переселению

Жильцы дома рассказали, что неоднократно направляли жалобы в различные инстанции, в том числе в мэрию Астрахани. В феврале они направили жалобу в Следком. Она была перенаправлена в региональное управление ведомства.

"Звонил нам сотрудник нашего следственного комитета на прошедшей неделе, обещал зайти, осмотреть дом. Но никак до нас не дойдет. Жалобы же в администрацию города ничем не заканчиваются (последнее интернет-обращение в мэрию было направлено 5 марта). Вот на этой неделе готовим коллективное обращение в областную прокуратуру. Будем требовать внесение нашего дома в программу переселения и смещение сроков нашего переселения на более ранний срок. Разрушения дома усугубляются. До трагедии не далеко", – рассказала Олеся Бучина.

Она показала ответы, полученные жильцами аварийного дома от администрации города с января по март 2023 года. Они оказались аналогичными ответу, который редакция "Кавказского узла" получила на свой запрос от начальника управления муниципального имущества мэрии Астрахани Елены Сафроновой (письмо №30-10-02-1750/23). Чиновница подтвердила информацию о том, что проблемный дом №131 "А, А1" на улице 1-я Перелазная был признан аварийным и подлежащем сносу решением мэрии 24 марта 2021 года.

"Снос указанного дома будет проводиться после освобождения от проживания и регистрационного учета граждан, а также после завершения с собственниками жилых помещений процедуры изъятия в порядке, установленном статьей 32 Жилищного кодекса РФ", – указано в письме.

Сафронова сообщила, что собственникам жилых помещений проблемного дома были направлены требования о сносе принадлежащих им помещений. Разумный срок сноса истек 1 июля 2022 года. Так как собственники выполнить распоряжение мэрии не смогли, проходит процедура изъятия у них принадлежащих им помещений и земельного участка (согласно статье 32 Жилищного кодекса РФ). За изымаемое имущество собственникам предложена выкупная цена", – отметила она.

Жильцы проблемного дома не вошли в муниципальную программу по переселению астраханцев из аварийного жилья в 2019-2025 годах, так как она распространяется только на дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Также, по словам чиновницы, существует и проблема изъятия помещений и земельного участка собственников проблемного дома из-за ограниченности в 2023 году "лимитов по изъятию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу".

Сафронова отметила, что возможно скоро будет утверждена новая программа по переселению, в которую может войти дом №131 "А, А1". Чиновница уточнила, что в этом доме 220 жилых и нежилых помещений. Из них 141 помещение находится в частной собственности, а 79 помещений значатся в реестре муниципального имущества. С 2018 по 2022 годы были произведены выплаты собственникам 144 помещений, признанных аварийными. С 2018 по 2023 годы из аварийного фонда по договорам социального найма было переселено более 760 астраханских семей. Всего же в Астрахани аварийными и подлежащими сносу или реконструкции признано 1153 многоквартирных дома, рассказала Сафронова.

Юрист предупредил чиновников об ответственности

В отношении жильцов аварийного дома №131 ("А", "А1") по улице 1-я Перевозная в Астрахани, нарушен ряд конституционных прав. В частности речь идет о статье №40 Конституции России, отметил юрист Сергей Иващенко.

Жильцы дома не обеспечены здоровой и безопасной средой проживания. В статье №32 Жилищного кодекса России и в Федеральном законе №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" прописано, что если комиссия признала многоквартирный дом аварийным, жильцы обязаны быть выселены в течение двух дней. Согласно закону, здания с сильным износом, испорченными несущими конструкциями, нарушением санитарных норм не являются жильем. Проживание запрещено на законодательном уровне, обратил внимание юрист.

"Но, если государство не обеспечивает жильцов аварийного дома другим жильем или граждане отказываются от квартир маневренного фонда, которые, как мы знаем, в Астрахани могут оказаться еще худшего качества, то жильцы могут на свой страх и риск остаться в аварийном доме. Что мы и видим в случае проблемного дома на улице 1-й Перевозной. Та же ситуация, если государство предложит собственникам квартир аварийного дома неприемлемую денежную компенсацию. Отмечу, что в этом случае жильцы от оплаты коммунальных услуг не освобождаются. Они лишь не вносят плату за капремонт", – пояснил Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно пункту №10 статьи №32 Жилищного кодекса России, собственники квартир обязаны снести свою аварийную недвижимость. Если они этого сделать не могут, то, согласно Федерального закона №44 "О контрактной системе в сфере закупок", обязанность по сносу аварийного жилья может перейти к муниципальной власти, добавил он.

Однако в этом случае собственникам приватизированных квартир, а также долей земельного участка и общественных помещений аварийного дома, положена компенсация, рыночная стоимость которой определяется специальной комиссией, заметил юрист.

"С собственниками приватизированных квартир будет заключаться соглашение об изъятии у них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд с последующей выплатой им компенсации. Но, понятно, что в случае с этим проблемным домом, это произойдет после того, как статья соответствующих расходов будет заложена в региональный бюджет. А этого пока не произошло", – сказал Иващенко.

Дом был признан аварийным в марте 2021 года. В то время как в план мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан города Астрахани из аварийного жилого фонда в 2019-2025 году" вошли жильцы домов, признанных аварийными только с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, обратил также внимание юрист.

"Поэтому жильцов проблемного дома чиновники и ориентируют на 2027 год. Но к этому моменту может произойти трагедия. Дом может обрушиться. Поэтому граждане правильно делают, что пишут жалобы во все инстанции", – сказал он.

Если обрушение аварийного дома повлечет смерть человека или нескольких человек, то в отношении чиновников могут быть заведены уголовные дела по статье 293 УК РФ "Халатность", и по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Они предусматривают наказание от трех до пяти лет лишения свободы, пояснил Иващенко.

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