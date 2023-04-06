Адвокат назвал предопределенным жесткий приговор уроженцам Дагестана за драку в метро

06 апреля 2023, 08:15

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Приговор по делу трех уроженцев Дагестана об избиении пассажира в московском метро был предопределен из-за развернувшейся в СМИ кампании против обвиняемых, считает защита. Публикации в прессе стали причиной переквалификации дела на более тяжкую статью и жесткого приговора, и эта кампания может оказать влияние на апелляционную инстанцию, заявил адвокат Александр Лопин.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта суд приговорил троих уроженцев Дагестана Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова к срокам заключения от 8 до 12 лет, признав их виновными по делу об избиении пассажира московского метро и применении насилия к представителям власти. 2 апреля стало известно, что уроженцы Дагестана оспорили решение суда.

Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали) Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков (также упоминается в СМИ как Галибеков) 4 октября 2021 года были арестованы по подозрению в жестоком избиении пассажира московского метро Романа Ковалева. Сначала дело было заведено по статье о хулиганстве, но 7 октября 2021 года было квалифицировано как покушение на убийство. Также всем троим было предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Жесткий приговор суда уроженцам Дагестана предопределила развернувшаяся против них кампания в СМИ, считает адвокат одного из них Александр Лопин.

Из-за многочисленных публикаций в СМИ дело было переквалифицировано, подчеркнул адвокат. Он также указал, что в некоторых публикациях акцент был сделан так, что приезжие напали на москвича.

"Глава Следкома Бастрыкин наградил Ковалева ведомственной медалью. Мэр Москвы Собянин выписал ему премию в два миллиона рублей... Это длилось до письма главы Чечни Рамзана Кадырова, который возмутился тем, что какие это "понаехавшие" – это такие же граждане России, после чего все затихло. Но, согласно Конституции, человек может быть признан виновным лишь по решению суда, а здесь их фактически признали виновными до", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Следком наградил избитого уроженцами Дагестана пассажира метро Романа Ковалева ведомственной медалью "Доблесть и отвага", а мэрия Москвы выделила ему два миллиона рублей в качестве материальной помощи. Ранее также представители власти и известные жители Дагестана осудили насилие и выразили надежду, что судить о дагестанцах будут не по инциденту с избиением Ковалева в московском метро. Дмитрий Песков охарактеризовал нападавших в оскорбительной форме, призвав при этом не обращать внимание на их национальность. «Речь идет о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», — заявил в октябре 2021 года представитель Кремля журналистам, слова которого привела "Газета.ру".

Адвокат Александр Лопин также отметил, что как минимум Ханмагомедов косвенно подвергался давлению. "Мой подзащитный перед судом провел в ШИЗО в общей сложности два месяца. Когда я спросил за что, он ответил, что за то, что отвечал на оскорбления охранников "тебя все равно посадят" и тому подобное. Его за это на 10-15 суток сажали в ШИЗО", – отметил защитник.

По словам Лопина, суд предпочел "обойти острые углы молчанием", хотя суд, согласно постановлению Верховного суда, должен мотивировать свои решения.

Обобщая то, как проходили следствие и суд, Лопин подчеркнул, что фальсифицированных доказательств не было. "Проблема была не в доказательствах, а в том, как их оценивали", – пояснил он. Адвокат также рассказал, что подал апелляцию в Мосгорсуд. Он подчеркнул, что не уверен, что ее удовлетворят. Лопин заявил, что намерен и в дальнейшем бороться против неправильного, по его мнению, приговора.

Адвокат напомнил детали дела. Трое выпивших уроженцев Дагестана шумно себя вели в вагоне метро и один из них – Ханмагомедов столкнулся с одним из других пассажиров – Романом Ковалевым. По словам адвоката, Ковалев применил к Ханмагомедову удушающий захват. Двое остальных уроженцев Дагестана в драке сначала не участвовали и лишь спустя некоторое время Ибрагим Мусалаев помог Ханмагомедову освободиться, напав на Ковалева.

Ханмагомедов и Мусалаев несколько раз ударили Ковалева, лежавшего на полу. Затем они вышли из вагона, и их задержала полиция. Сначала дело было возбуждено только по обвинению в хулиганстве, но через неделю Следком забрал дело и переквалифицировал его сразу по трем статьям – покушение на убийство, сопротивление сотрудникам полиции и угрозы сотрудникам полиции, отметил защитник.

По версии следствия, обвиняемые имели умысел на убийство и не довели дело до конца, поскольку потерпевший сопротивлялся. Следователи считают, что уроженцы Дагестана испугались, что пассажиры вызовут полицию и убежали, добавил он. Однако, по словам адвоката, просмотр видеозаписи произошедшего и показания свидетелей на суде дают иную картину.

По его словам, Ковалев в конце физически не мог сопротивляться, поскольку лежал, пытаясь закрыть голову и ничего более сделать не пытался. Сами нападавшие уходили достаточно спокойно. "При покушении на убийство преступление считается не доведенным до конца, если было какое-то противодействие – например, если, условно говоря, кто-то из пассажиров загородил бы Ковалева собой или оттащил нападавших. Здесь этого не было. Не было и умысла, который по такой статье обязательно должен быть, а были лишь действия, обычные при хулиганстве", – заметил адвокат.

Также, по его словам, обстоит дело с обвинением в сопротивлении полиции. "Их обвиняют на основании того, что они распылили газовый баллончик в сторону полицейских и "размахивали лезвием". Но никакого физического контакта, который должен быть согласно статье не было", – подчеркнул он.

Отметим, что, согласно официальной версии следствия, трое уроженцев Дагестана намеревались убить 25-летнего пассажира, который заступился за девушку. Они из хулиганских побуждений нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове. Следователи считают, что в это же время Залибеков отстранял находившихся в вагоне других пассажиров, пытавшихся помочь пострадавшему".

"Соучастники не смогли довести свой умысел до конца, так как женщина, следовавшая с ними в вагоне поезда, по связи с машинистом вызвала наряд полиции. Скрываясь с места совершения преступления, они угрожали убийством очевидице преступления, а затем применением насилия задержавшим их сотрудникам полиции", – сообщила ранее на своем сайте Генпрокуратура.

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