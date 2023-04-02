Уроженцы Дагестана оспорили длительные сроки за избиение пассажира в метро Москвы

02 апреля 2023, 22:53

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Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков подали жалобу на приговор Измайловского районного суда Москвы по делу о нападении на пассажира метро в 2021 году. Уроженцы Дагестана заявили, что доводы следствия и приговор не соответствует реальным обстоятельствам инцидента.Потерпевший по делу назвал приговор "оправданным".

Как сообщал "Кавказский узел", 14 марта был вынесен приговор по делу об избиении пассажира московского метро и применении насилия к представителям власти. Суд приговорил троих уроженцев Дагестана к срокам от 8 до 12 лет колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы Ханмагомедова, Мусалаева и Залибекова поданы в Мособсуд. Осужденные утверждают, что суд не принял во внимание добровольное прекращение Ханмагомедовым избиения после того, как признанный потерпевшим Роман Ковалев оказался на полу вагона, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

В жалобе также указывается, что Мусалаев, как и Залибеков, фактически не участвовал в драке, а лишь по просьбе Ханмагомедова Мусалаев помог освободиться от удушающего захвата Ковалева. Осужденные настаивают, что имело место не избиение Ковалева, а его драка с Ханмагомедовым, что подтверждается видеоматериалами. Осужденные также отрицают, что у Ханмагомедова не было намерения убить Ковалева.

Адвокат Александр Лопин заявил, что дело должно квалифицироваться по статье о хулиганстве, а не покушении на убийство. Также, по мнению защиты, в ходе процесса не подтвердились утверждение следствия о том, что Ханмагомедов применил насилие в отношении полицейских.

Отметим, что, по мнению обвинения, трое уроженцев Дагестана действовали, "имея умысел на убийство 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, из хулиганских побуждений нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове. В это же время Залибеков отстранял находившихся в вагоне граждан, пытавшихся оказать помощь пострадавшему". "Соучастники не смогли довести свой умысел до конца, так как женщина, следовавшая с ними в вагоне поезда, по связи с машинистом вызвала наряд полиции. Скрываясь с места совершения преступления, они угрожали убийством очевидице преступления, а затем применением насилия задержавшим их сотрудникам полиции", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Отметим также, что Роман Ковалев назвал "оправданным" приговор избившим его в метро уроженцам Дагестана

"Сначала нужно думать, что делаешь, а потом уже делать. Как вынесли, так вынесли. Я с самого начала говорил, что сколько дадут, столько дадут, я там за какой-то определенный срок не топил", - заявил в день вынесени я приговора Ковалев, слова которого приводит "Газета.ру".

Он пояснил, что до конца не восстановился после инцидента. "У меня только остались какие-то перепады давления небольшие и часть лица, где мне оперировали с левой стороны, десну до сих пор не чувствую. Грубо говоря, половина верхней челюсти. Ну, она уже не вернется, к сожалению, у меня там полностью чувствительность отсутствует на деснах. А так, визуально уже какой был два года назад", - рассказал Ковалев.

Напомним, Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали) Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков (также упоминается в СМИ как Галибеков) 4 октября 2021 года были арестованы по подозрению в жестоком избиении пассажира московского метро Романа Ковалева. Сначала дело было заведено по статье о хулиганстве, но 7 октября 2021 года было квалифицировано как покушение на убийство. Также всем троим было предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Отметим также, что 10 ноября 2021 года родственники Гасана Залибекова принесли извинения Роману Ковалеву и его матери, предложив помочь с реабилитацией.

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