Три уроженца Дагестана получили длительные сроки за избиение пассажира в московском метро

14 марта 2023, 14:41

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Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков признаны виновными в покушении на убийство пассажира московского метро и применении насилия к представителям власти. Суд в Москве приговорил их к срокам от 8 до 12 лет колонии строгого режима, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как сообщал "Кавказский узел", три уроженца Дагестана – Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали) Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков (также упоминается в СМИ как Галибеков) 4 октября 2021 года были арестованы по подозрению в жестоком избиении пассажира московского метро Романа Ковалева. Сначала дело было заведено по статье о хулиганстве, но 7 октября 2021 года было квалифицировано как покушение на убийство. Также всем троим предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Суд неоднократно продлевал им срок ареста.

В Измайловском районном суде Москвы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова. Они обвинялись в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК РФ, часть 2 статьи 105 УК РФ), оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ), применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ)( и угрозе убийством (часть 1 статья 119 УК РФ), сообщила Генпрокуратура России.

По версии следствия и суда, Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков в октябре 2021 года, находясь в вагоне московского метро, "имея умысел на убийство 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку", нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове. В это же время Залибеков отстранял находившихся в вагоне граждан, пытавшихся оказать помощь пострадавшему.

Пассажирка в метро вызвала наряд полиции, после этого Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков угрожали убийством ей и задержавшим их сотрудникам полиции, а также оказали сопротивление при задержании, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ханмагомедову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отменой условного наказания по предыдущему приговору суда, Мусалаеву – 11 лет лишения свободы, Залибекову – 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по версии следствия агрессивно настроенная компания жестоко избила уроженца Воронежа Романа Ковалева, который заступился за девушку. После избиения нападавшие пытались скрыться, однако их задержали полицейские за пределами станции метро. Один из участников избиения пытался канцелярским ножом ранить силовиков, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

10 ноября 2021 года родственники Гасана Залибекова принесли извинения Роману Ковалеву и его матери, предложив помочь с реабилитацией.

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