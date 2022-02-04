Жестокое избиение молодого человека в московском метро. Скриншот видео mnogonazi/Telegram

04 февраля 2022, 09:38

Арест уроженцам Дагестана по делу об избиении пассажира метро продлен на месяц

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Москве продлил до 5 апреля срок содержания под стражей трех уроженцев Дагестана, обвиненных в жестоком избиении пассажира московского метро.

Как сообщал "Кавказский узел", три уроженца Дагестана – Магамали (также упоминается в СМИ как Ханмомали) Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков (также упоминается в СМИ как Галибеков) 4 октября 2021 года были арестованы по подозрению в жестоком избиении пассажира московского метро Романа Ковалева. Сначала дело было заведено по статье о хулиганстве, но 7 октября 2021 года было квалифицировано как покушение на убийство. Также всем троим предъявлено обвинение  в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. 20 декабря 2021 года срок ареста им был продлен до марта.

Басманный суд Москвы продлил арест трем уроженцам Дагестана, обвиняемым в избиении пассажира поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро, информировал вечером 3 февраля ТАСС со ссылкой на сотрудника суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия, срок содержания под стражей обвиняемым продлен до 5 апреля", – привело вечером 3 февраля РИА "Новости" слова пресс-секретаря суда Кристины Булыгиной.

Напомним, по версии следствия, агрессивно настроенная компания жестоко избила уроженца Воронежа Романа Ковалева, который заступился за девушку. После избиения нападавшие пытались скрыться, однако их задержали полицейские за пределами станции метро. Один из участников избиения пытался канцелярским ножом ранить силовиков, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

10 ноября 2021 года родственники Гасана Залибекова принесли извинения Роману Ковалеву и его матери, предложив помочь с реабилитацией.

Примечание:

"Суд арестовал обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве", "Шутка Хабиба стала реакцией на этнический акцент освещения конфликта в московском метро", "Житель Дагестана обжаловал арест по делу об избиении пассажира метро".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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