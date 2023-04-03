Мусоросортировочный комплекс, фото: steemit.com

03 апреля 2023, 07:31

Отчет властей о строительстве завода по переработке мусора вызвал скепсис у дербентцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Дагестана отчитались о начале строительства мусоросортировочного комплекса в Дербентском районе. Местные жители в соцсети выразили опасения, что проект может превратиться в очередной долгострой.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. При этом один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих. Однако даже спустя год, на 17 декабря 2022 года, он не был введен в эксплуатацию.

В субботу, 1 апреля, зампредседателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов осмотрел площадку в селе Дюзляр Дербентского района, на которой идет подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса. По данным Минприроды Дагестана, производительность этого комплекса будет составлять до 200 тысяч тонн отходов в год. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2024 году, передало 2 апреля РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Публикация о том, что в Дербентском районе начато строительства мусоросортировочного комплекса была размещена 3 апреля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 54 тысяч пользователей. На 07.30 мск эта запись набрала 19 отметок с реакцией пользователей и 11 комментариев.

"Будет", – обратил внимание на формулировку Абдул Гамзатов.

"Приступить не значит построить", – заявил Salahuddin Ayubi.

"Очередной долгострой", – написала Marina Kerimova.

 "Цыплят по осени считают. Это о сроке ввода", – сыронизировал Загид Алибеков.

"А можно привлечь инвесторов с идеями и планами проектов", – отметил пользователь с ником Termo Budki.

Напомним, 29 марта власти Дагестана рапортовали, что в Карабудахкентском районе, жители которого ранее неоднократно жаловались на антисанитарию из-за мусорного полигона, начато строительство мусоросортировочного комплекса. Пользователи соцсети призвали чиновников побыстрее ввести предприятие в эксплуатацию.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы отчиталась о решении проблемы с мусором", "Пользователей соцсети возмутила свалка мусора близ Сулакского каньона", "Каспийчане потребовали реакции властей на сообщения о свалках мусора".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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