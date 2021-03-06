Пользователей соцсети возмутила свалка мусора близ Сулакского каньона

06 марта 2021, 08:27

В дагестанских Instagram-пабликах распространился ролик, на кадрах которого показана стихийная свалка мусора близ Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана. Комментаторы потребовали от властей реакции на происходящее, а также раскритиковали местных жителей за вред экологии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта власти столицы Дагестана отчитались о решении проблемы с мусором. В Махачкале возобновилась механизированная уборка бытовых отходов, у регионального оператора достаточно спецтехники, заявила мэрия.

Сулакский каньон — одна из самых ярких природных достопримечательностей Дагестана, расположен в Казбековском районе, к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Каньон является своеобразной визитной карточкой и туристическим флагманом региона, сказано в справке на сайте администрации Казбековского района.

Запись о стихийной свалке в Казбековском районе была размещена 5 марта на странице Instagram-паблика lifedagestan, на который подписано около 752 тысяч пользователей. На кадрах видео показаны горы мусора за пределами населенного пункта. "Поселок Дубки, всеми знаменитый Сулакский каньон <…> администрация ничего не видит из окна своего авто или не хочет видеть", — сказано в описании ролика.

При этом автор видео раскритиковал за свалку жителей. "Вот, уже, получается, до мусорки лень доехать. Сюда уже мусор грузят. Скоро можно будет дома мусор оставлять, не вывозить никуда вообще его", — сказал он. К 08.20 мск 6 марта эта запись набрала 18,3 тысячи просмотров и 35 комментариев. Часть их авторов возмутилась образованием свалки около каньона.

"Единственное место в Дагестане с красивым видом и зеленью и то засорили! Что за люди, совести нет", — написал пользователь habi.ba4242.

"Туристы увидят и больше не приедут", — отметил пользователь rabiiat4648.

Другие комментаторы раскритиковали местных жителей. "Это бескультурье нашего народа! Чисто не там, где убирают, а там, где не [сорят]", — подчеркнула sheihalieva.

"И не доходит же до людей, что этот мусор до их внуков лежать там будет. Классное наследство", — возмутилась uliana_luxe.

"Это строительный мусор, который должно вывозить само население за отдельную плату! Население само мусорит, а виноваты муниципалитет и весь мир. И больше всех возмущаются те, кто не оплачивает вывоз бытового мусора", — считает zukhraakhmedova.

Некоторые другие пользователи высказали противоположную точку зрения. "А скажите, пожалуйста, там живут люди, платят коммуналку, они ещё мусор должны убирать? Куда коммунальщики смотрят?" – задалась вопросом gula1980g.

Этот же ролик был опубликован 5 марта и на странице Instagram-паблика tut.dagestan, на который подписано около 1,7 млн пользователей. К 08.00 мск запись набрала 29 тысяч просмотров и 61 комментарий. Часть их авторов также возмутилась по поводу стихийной свалки мусора близ каньона.

"Такое красивое место, и всё портит этот мусор", — посетовал edilkhanov_l5.

Другие пользователи раскритиковали власти за отсутствие в регионе предприятий по переработке мусора.

"За 20 лет не смогли ни один мусороперерабатывающий завод построить", — отметил master05.

"Так пусть уже научатся перерабатывать мусор или строго следят, куда выгружают, никакого контроля", — возмутился пользователь sonysaip.

"Когда же наконец организуют вывоз и утилизацию мусора? Вроде уже март месяц наступил, а вопрос не решился до сих пор", — написал пользователь marin_77777.

Другие комментаторы также упрекнули власти за ненадлежащий контроль.

"Нормально! Конечно, у нас же нет органов контроля", — отметил пользователь ceramic_technology.05.

Прочие комментаторы сочли, что в проблеме виноваты сами жители. "Одного не могу понять, ведь сами люди это делают, а потом жалуемся. На кого?! Сегодня ты выкинул к соседу, завтра сосед обязательно выкинет к твоим дверям", – отметила elena_dolomanova.

"Лично сама видела, как из соседнего дома женщина выбросила пакет с мусором с девятого этажа . Вы представляете, старенькие бабушки метут двор, собирают мусор, чтобы заработать несчастные 6-8 тысяч рублей, а некоторые бросают мусор из окон. <…> Пусть земляки не обижаются, но то, что наш [регион] погряз в коррупции, грязи и разврате виноваты сами дагестанцы", — считает пользователь m_05_a_95_i_.

Напомним, что 16 января компания "Лидер" отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Активисты провели флешмоб, в рамках которого фотомодели фотографируются на фоне мусорных свалок, чтобы привлечь к этой проблеме внимание общества. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

5 февраля суд в Махачкале арестовал на два месяца исполняющего обязанности гендиректора компании "Лидер" Мурада Гаджимагомедова, заподозренного в мошенничестве. Бывший министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев, который должен был контролировать действия регоператоров по вывозу мусора, был заподозрен в халатности.

По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Мурад Гаджимагомедов вместе с прочими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на не предназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний не исполнили условия договоров, заключенных с властями Дагестана, и сократили расходы по транспортировке и захоронению отходов, похитив таким образом более 235 миллионов рублей, следует из сообщения управления Следкома по Дагестану от 3 февраля.