Начало строительства мусоросортировочного комплекса обнадежило карабудахкентцев

30 марта 2023, 08:31

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В Карабудахкентском районе Дагестана, жители которого ранее неоднократно жаловались на антисанитарию из-за мусорного полигона, начато строительство мусоросортировочного комплекса. Пользователи соцсети призвали чиновников побыстрее ввести предприятие в эксплуатацию.

Как информировал "Кавказский узел", жители Махачкалы ранее неоднократно жаловались на несанкционированную свалку мусора в одном из пригородов. Речь идет о мусорном полигоне, расположенном на территории Карабудахкентского района. Ранее суд запретил вывозить на него отходы. 9 августа 2022 года активисты организации "Монитор ЖКХ" попросили Роспотребнадзор привлечь к ответственности тех, кто нарушает этот запрет.

В декабре 2021 года пожар на свалке в Карабудахкентском районе привел к тому, что дома жителей ближайших населенных пунктов были окутаны дымом. В основном от этой свалки страдают жители поселков Новый Хушет, Новый Параул, Талги, а также села Агачаул. Убрать мусорную свалку, на которой регулярно происходят пожары, требовали и жители поселка Талги.

В Карабудахкентском районе на месте строительства мусоросортировочного комплекса начаты земляные подготовительные работы. Место строительство осмотрел зампредседателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов, сообщила пресс-служба правительства республики.

Руководитель управления охраны окружающей среды Минприроды Дагестана Саният Билалова рассказала Абдулмуталибову о текущих работах. "Проводится устройство ограждения строительной площадки, подводится временное электроснабжение на период строительства, устанавливается вертикальная планировка под строительный городок и так далее", – привело 29 марта РИА "Дагестан" слова Билаловой.

Она уточнила, что завершить строительство комплекса планируется до конца 2024 года.

В плане обращения с отходами, Дагестан поделен на три зоны – Махачкалинскую, Дербентскую и Хасавюртовскую. В каждой из них будут построены по одному мусоросортировочному комплексу. Предприятие в Карабудахкентом районе будет обслуживать Махачкалинскую территориальную зону, сказано в сообщении.

Публикация о том, что в Карабудахкентом районе начато строительство мусоросортировочного комплекса, была 29 марта размещена в соцсети "ВКонтакте", в паблике "Голос Дагестана, на который подписаны около 163 тысяч пользователей. На 08.25 мск эта запись набрала 96 отметок с реакцией пользователей и 26 комментариев.

"Хорошая новость", – написал пользователь с ником Ксе Ния.

"Народу бы тоже научиться мусор сортировать и будет ещё лучше", – заявил Тимур Масанов.

"Главное достройте", – призвал Yusup Khaybulaev.

"Жаль, что не в Хасавюрте строят. Тут они миллиардерами с легкостью стали бы", – сыронизировала Зулейха Бараева.

"Зулейха, подождите, там тоже ещё не построили. Очистные сооружения в Махачкале уже давно строят, до сих пор не закончили", – ответил ей Асим Дагов.

"Кавказский узел" также писал, что в 2019 году власти Дагестана заявили, что в республики будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. При этом один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих. Но спустя год, к 17 декабря 2022 года, он не был введен в эксплуатацию.

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