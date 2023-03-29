Кубанский священник согласился с решением суда о штрафе

29 марта 2023, 19:49

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Священник из Славянска-на-Кубани Виктор Пивоваров подтвердил, что сказал во время проповеди в соборе слова, которые суд счел дискредитацией армии. Пивоваров решил не обжаловать решение суда и намерен заплатить штраф.

Как писал "Кавказский узел", Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей архиепископа Славянского и Южно-Российского Российской православной церкви Виктора Пивоварова за дискредитацию Вооруженных сил России.

Архиепископ Славянский и Южно-Российский Российской православной церкви Виктор Пивоваров не будет обжаловать назначенный ему штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ, заявил он корреспонденту "Кавказского узла". "Мы не

будем ничего обжаловать. Просто заплатим и все", - отметил архиепископ. По его словам, на заседании суда у него не было адвоката.



Пивоваров подтвердил, что действительно сказал слова, в которых его обвиняют. "Я действительно сказал то, что говорилось в суде, и сделал это во время проповеди в соборе - там, где должно говорить правду и только правду", - отметил он.

Российская православная церковь (сокращённо РосПЦ; также первоначально Русская православная церковь) - религиозное объединение неканонического православия русской традиции в России, Белоруссии, на Украине и других странах (в основном бывшего СССР). Не имеет евхаристического общения (совместного проведения литургий) с Московским Патриархатом и ни с одной из поместных православных Церквей, сообщает "Современная российская энциклопедия".

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