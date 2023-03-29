29 марта 2023, 06:24

Краснодарец оштрафован за пацифистский пикет

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Жителя Краснодара Бато Базарова суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за пацифистский пикет, который он провел перед зданием мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта стало известно, что на жителя Краснодара Бато Базарова составлен протокол о дискредитации военных.

Краснодарец Бато Базаров оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации российской армии, пишут 28 марта "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для составления протокола стала акция, которую Базаров провел 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине. Он вышел к мэрии Краснодара с пацифистским плакатом, а фотографии пикета разместил в оппозиционном телеграм-канале.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 марта Славянский городской суд оштрафовал на 40 тысяч рублей местного священника за высказывания в церкви, которые суд счел дискредитацией военных.

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Примечание:

"Супруга блогера Андрея Мельникова из Анапы рассказала о допросе", "Краснодарец оштрафован за срыв плаката с буквой Z", "Адвентистка оштрафована за миссионерство в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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