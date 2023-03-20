20 марта 2023, 04:54

Житель Туапсе обвинен в дискредитации армии

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В Туапсинский районный суд поступил протокол о дискредитации российской армии, составленный в отношении Алексея Юрьева.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол по делу о дискредитации российской армии составлен в отношении жителя Туапсе Алексея Юрьева, пишут 19 марта "Кавказ.Реалии"*.

На сайте суда указано, что дело уже поступило на рассмотрение, однако дата, когда состоится заседание, пока не указана.

Напомним, что 12 марта стало известно о том, что протокол о дискредитации военных составлен на жителя Краснодара Бато Базарова.

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Примечание:

"Кубанский подросток арестован по делу об экстремизме", "Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии", "Активист заявил о преследовании после пацифистской акции в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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