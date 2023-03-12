Краснодарец заподозрен в дискредитации военных

12 марта 2023, 09:49

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Краснодара Бато Базарова. Дело направлено в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием

На жителя Краснодара Бато Базарова силовики составили протокол о дискредитации российских военных. Материалы дела переданы в Первомайский районный суд города, передали 11 марта "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не привело подробностей.

На сайте Первомайского районного суда Краснодара уточняется, что протокол на Базарова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России. Иных деталей также не приведено.

Комментариев от Бато Базарова или его представителей не поступало.

Напомним, 16 февраля стало известно, что суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Ильгиза Искандарова. Суд признал, что его комментарий в соцсети дискредитировал российских военных.

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