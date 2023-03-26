Сотрудник полиции. Фото: epp.genproc.gov.ru

26 марта 2023, 12:26

Краснодарка оштрафована за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Виталину Жемчужникову, признав ее виновной в дискредитации российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Виталину Жемчужникову.

По версии следствия, Жемчужникова ранее сорвала букву "Z" с надписью на изображении "Своих не бросаем". Силовики сочли, что тем самым она совершила действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России.

Жительница Краснодара обжаловала штраф в Краснодарском краевом суде. Однако этот суд оставил ее жалобу без удовлетворения. Его решение вступило в силу 24 марта, сообщается на сайте суда.

Комментариев от Виталины Жемчужниковой или ее адвоката не поступало.

Напомним, 16 февраля стало известно, что суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Ильгиза Искандарова. Суд признал, что его комментарий в соцсети дискредитировал российских военных.

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Примечание:

"Кубанский подросток арестован по делу об экстремизме", "Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии", "Активист заявил о преследовании после пацифистской акции в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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