Имангазали Магомедов сбежал на Украину

29 марта 2023, 13:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уроженец Дагестана Имангазали Магомедов после освобождения из колонии столкнулся с давлением силовика и сбежал на Украину, где его поместили в депортационный центр, сообщил сам Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2015 года Кизлярский райсуд приговорил жителя поселка Шаумян Имангазали Магомедова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в пособничестве боевикам и незаконном хранении наркотиков и оружия. Сам осужденный признал вину только в незаконном хранении оружия. Его защита обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор.

Суд в Сумской области Украины продлил 43-летнему Имангазали Магомедову срок пребывания в пункте содержания иностранцев и лиц без гражданства (депортационном центре) на шесть месяцев, сообщил сам Магомедов.

По его словам, летом 2022 года он перешел границу с Украиной, чтобы сбежать из-под административного надзора в России, и был задержан украинскими пограничниками в Сумской области. Магомедов, по его словам, дважды просил убежища в Украине, но миграционная служба отказалась рассматривать его заявления.

Сейчас Магомедов обжалует в апелляционном суде решение о своем помещении в центр депортации. "После отбытия срока в ИК-17 Кировской области […] я проживал в Пензенской области. После окончания срока мне незаконно назначили восемь лет административного надзора. И местный [сотрудник силовой структуры] начал давить на меня, требуя сотрудничать с ними, доносить на мусульман. В противном случае обещал посадить", - объяснил он решение сбежать из-под надзора.

Магомедов добавил, что у него не было загранпаспорта, поэтому нелегальный переход границы он рассматривал как "единственный вариант спасения", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Имангазали Магомедов из села Шаумян Кизлярского района включен в "Перечень террористов и экстремистов", размещенный на сайте Рофинмониторинга.

Напомним, дагестанские силовики задержали Магомедова 2 июня 2014 года после обысков в его доме и доме его матери. В ходе обысков, как утверждадл следствие, в машине Магомедова были найдены пистолет и патроны. Адвокат обвиняемого заявила, что ее подзащитный был избит.

В октябре 2022 года ЕСПЧ признал, что Имангазали Магомедов пострадал от пыток силовиков, и постановил выплатить ему компенсацию в 33,8 тысячи евро.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.