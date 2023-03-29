29 марта 2023, 11:52

Четыре человека стали жертвами урагана в Аджарии

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Один человек погиб, еще трое получили травмы во время урагана в городах Аджарии. В Батуми и Хелвачаури ветер повредил крыши жилых домов, сообщили муниципальные власти.

В Кобулети вечером 28 марта во время сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб один человек, находившийся в машине, сообщил сегодня телеканал "Рустави 2", сюжет которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, травмы получили несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, который был доставлен в батумскую клинику Иашвили на машине скорой помощи. По словам врачей, состояние ребенка тяжелое.

В клинику «Эвекс» в Кобулети из Чакви привезли пожилую женщину, получившую травму голову. По словам хирурга клиники, всем пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были выписаны, а некоторые остаются в клинике под наблюдением врачей.

В Батуми сильный ветер повредил крыши нескольких жилых домов, а упавшие во время урагана деревья повредили автомобиль и инфраструктуру – в частности, опоры линий электропередачи и автобусные остановки, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на телесюжет "Аджара ТВ".

Кроме того, из-за сильного ветра железные конструкции упали на автомобили на парковке возле главного стадиона Батуми. "Деревья упали на площадях, в парках и на улицах. Также были случаи сноса крыш по нескольким адресам, на месте присутствуют представители мэрии, они работают в аварийном режиме", - сообщил в телесюжете представитель мэрии Батуми.

В аджарском городе Хелвачаури ураган также повредил крыши пяти жилых домов, сообщил в эфире телеканала мэр Заза Диасамидзе. По его словам, комиссия по убыткам рассмотрит вопрос и решит, какую помощь власти окажут пострадавшим.

МВД Грузии подтвердило данные о гибели в Кобулети человека, находившегося в машине в тот момент, когда на нее упало дерево. Известно также о трех пострадавших, в том числе ребенке, доставленных к врачам в Батуми, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

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Примечание:

"Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге", "Двое подозреваемых в избиении оператора "Пирвели" задержаны в Батуми".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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