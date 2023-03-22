Суд в Грозном утвердил отказ расследовать пытки актера Дебишева

22 марта 2023, 09:15

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Суд счел законным отказ следователей возбудить уголовное дело по заявлению чеченского актера Тимура Дебишева о пытках, сообщили правозащитники, пообещав обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 году следователи в Чечне отменили отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению Тимура Дебишева. Уже в четвертый раз следователи отменяют постановление в день заседания суда по жалобе на отказ возбудить дело, сообщили в "Команде против пыток"*.

В 2018 году актер грозненского Русского драматического театра Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его знакомыми из фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело по заявлению Тимура Дебишева.

Суд в Грозном подтвердил законность отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Тимура Дебишева. Отказ следователей стал уже 13-м, и "Команда против пыток" пыталась оспорить это решение, сообщила руководитель северокавказского филиала "Команды против пыток" Екатерина Ванслова.

"В жалобе в суд мы указали конкретные действия, которые следователь обязан был предпринять, но не сделал этого. Например, не был установлен автомобиль, на котором доставляли Дебишева, не дана оценка тому факту, что объяснения силовиков повторяются слово в слово, как под копирку", - рассказала она.

По словам правозащитницы, суд "не стал вникать в конкретные вопросы" о неэффективной проверке, признав постановление следователя законным. "Команда против пыток" намерена обжаловать это решение в апелляционной инстанции, сообщило 21 марта "Кавказ.Реалии"*.

У чеченских следователей изначально были все основания для проведения расследования, заявил в июне 2021 года "Кавказскому узлу" Тимур Дебишев. "Экспертиза была, даже электрометки (следы пыток. - Прим. "Кавказского узла") были выявлены... Если бы речь шла о каком-то гражданском [лице], нарушившем закон, его давно бы отправили куда-нибудь в Мордовию [отбывать наказание]. А тут больше двух с половиной лет даже дело не возбуждают", - сказал он.

Случай Дебишева - типичный пример того, как следователи, не желая возбуждать дело, уходят от рассмотрения жалобы в суде, отметил в сентябре 2022 года сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Накануне суда Следком отменяет постановление об отказе в возбуждении и возвращает на новое рассмотрение... Пройдет 30 дней, и следователь выпустит такое же постановление – об отказе. Таким образом, до суда [жалоба] об отказе на законные действия следователя вообще никогда не дойдет", - сказал он "Кавказскому узлу".

Такое же мнение высказала председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Это классика жанра. […] В день суда перед заседанием истцы узнают, что отказ или постановление о приостановлении расследования отменены. Судебное слушание не состоится ввиду отсутствия предмета рассмотрения. Проходит немного времени - и снова выносится решение, которое пытались обжаловать. Цикл может повторяться бесконечное число раз", - сказала "Кавказскому узлу" правозащитница.

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