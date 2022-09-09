Следком отменил отказ в возбуждении дела о пытках актера в Чечне

09 сентября 2022, 03:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление Следственного комитета по Чечне отменило отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению чеченского актера Тимура Дебишева, сообщившего об избиении и пытках силовиками.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2018 году актер грозненского Русского драматического театра имени Лермонтова Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его знакомыми из чеченского фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело по заявлению Тимура Дебишева.

Суд в Грозном должен был рассмотреть жалобу представителей Тимура Дебишева на отказ в возбуждении дела, однако следователи решили сами отменить его, со ссылкой юриста "Команды против пыток"* Сергея Романова сообщает 8 сентября "Кавказ.реалии"**.

"Это уже четвёртый раз, когда мы обращаемся в суд, а следствие заявляет в день заседания об отмене постановления, датированным этим же днем. Это порочная практика не только в Чечне, но и Краснодарском крае", - заявил Романов, чьи слова приводит издание.

Постановлением следователю поручено провести новую проверку заявления Дебишева, на это отводится 30 дней, что по мнению адвоката, свидетельствует о затягивании разбирательства по заявлению.

"У чеченских следователей изначально были все основания для проведения расследования", - заявил в июне 2021 года корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Дебишев, комментируя очередное решение Верховного суда Чечни, поддержавшего нежелание следователей возбуждать уголовное дело по заявлению о пытках актера. "Экспертиза была, даже электрометки были выявлены... Если бы речь шла о каком-то гражданском [лице], нарушившем закон, его давно бы отправили куда-нибудь в Мордовию [отбывать наказание]. А тут больше двух с половиной лет даже дело не возбуждают", - возмутился он.

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесен в реестр иностранных агентов.

** издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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