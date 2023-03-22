Дошло до суда дело обвиняемого в оскорблении чувств верующих астраханца

22 марта 2023, 06:24

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Передано в суд дело 19-летнего астраханца, который в феврале публично сжег у торгового центра икону Божией Матери. Он обвинен в оскорблении чувств верующих.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля стало известно об уголовном деле по статье об оскорблении чувств верующих, которое было заведено на 19-летнего астраханца. По данным следствия, он, находясь около торгового центра в Астрахани, публично сжег икону. Молодой человек вину признал и раскаялся.

Расследование уголовного дела в отношении 19-летнего астраханца, обвиняемого в оскорблении чувства верующих, завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), говорится в сообщении, опубликованном 21 марта на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

В сообщении отмечается, что уголовное дело было возбуждено после того, как следователи изучили материалы в СМИ. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый снял видео с сожжением иконы ради резонанса в социальных сетях, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Отметим, что максимальное наказание по инкриминируемой астраханцу статье - лишение свободы на срок до одного года.

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