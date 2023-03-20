Квартиры Махачкалы названы самыми прибыльными для сдачи в аренду

20 марта 2023, 09:27

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Махачкала расположилась на первом месте рейтинга городов России по доходности от сдачи квартир в аренду. Грозный находится на третьем месте, а города курортного Краснодарского края оказались в конце списка.

По данным портала недвижимости "Мир Квартир" в России самые доходные однокомнатные квартиры от их сдачу в аренду в Махачкале, где средняя стоимость такой квартиры составляет 2,04 млн рублей, а стоимость аренды – 19,8 тысячи рублей. Таким образом, доход в год составляет 11,6%.

Двухкомнатная квартира в Махачкале в среднем стоит 3,3 млн, ее аренда составляет 26 129 рублей, а доходность – 9,6%.

Данные по трехкомнатным квартирам не приведены.

В рейтинг вошли и другие города юга России и республик Северного Кавказа. Так, Грозный расположился на третьем месте. По данным портала "Мир Квартир", в этом городе однокомнатная квартира в среднем стоит 3,42 млн рублей, ее аренда составляет 19,5 тысячи рублей в месяц, а доходность – 6,9%.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Грозном – 5,5 млн рублей, аренда – 27 270 рублей а доходность – 6%.

В топ-10 также вошел Ростов-на-Дону, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 4,2 млн рублей, аренда – 20 167, а доходность – 5,7. Средняя цена двухкомнатной квартиры – 6,2 млн, аренда – 27 013, а годовая доходность – 5,3%.

Волгоград расположился на 17 месте. В этом городе стоимость однокомнатной квартиры составляет 3,7 млн, ее аренда 14 994 рублей, а доход в год – 4,9%. Двухкомнатная квартира в среднем стоит 5 млн, ее аренда составляет 19 996 рублей, а доходность – 4,8%.

Ставрополь на 30-м месте с доходностью от сдачи в аренду однокомнатных квартир в 5,4%, а двухкомнатных в 4,5%. При этом средняя стоимость однокомнатных квартир в этом городе, по данным портала "Мир Квартир", составляет 3,8 млн рублей, а двухкомнатных – 5,8 млн рублей. При этом аренда однокомнатной квартиры обходится в 17 265 рублей, а двухкомнатной – 21 808 рублей.

На 36-м месте расположилась Астрахань, где стоимость однокомнатной квартиры составляет 4,9 млн рублей, ее аренда 16 220 рублей, а доходность – 3,9%. Средняя цена на двухкомнатную квартиру – 7,1 млн рублей, аренда – 25 290 рублей, а доходность – 4,3%.

Города курортного Краснодарского края по доходности от сдачи квартир в аренду оказались в конце списка. Так, Краснодар расположился на 52 месте. В этом городе, по данным портала "Мир Квартир", средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 6 млн рублей, аренда – 20 458 рублей, а доходность от этой деятельности – 4,1%. Двухкомнатных квартиры в Краснодаре, в среднем, стоят 8,5 млн рублей, их аренда составляет 27 430 рублей, а доходность – 3,9%.

По данным портала "Мир Квартир", доходность от сдачи в аренду квартир в Сочи в год составляет 3,2%, при стоимости такой квартиры 11,5 млн рублей и суммы аренды в 30 472 рублей. Средняя цена на двухкомнатные квартиры в Сочи составляет 14,6 млн рублей, аренда – 42 017 рублей, а доходность – 3,4%.

Результаты приведенного рейтинга являются приблизительным расчетом, отметил гендиректор портала "Мир Квартир" Павел Луценко. "Мы не учитывали периоды простоя квартир, а они существенно влияют на показатели. Также мы не учли расходы собственника на отделку новостройки, если она приобретается без отделки, либо ремонт после очередного арендатора. А также меблировку, коммунальные платежи, комиссию риэлтора, плату за продвижение объявления, налоги и прочее", – сказал Луценко, слова которого 17 марта опубликованы на портале "Мир Квартир".

"Кавказский узел" также писал, что ранее республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга регионов по уровню зарплат. В числе аутсайдеров оказалась Калмыкия, занявшая предпоследнее место. Самая высокая зарплата в республике – 41 тысяча рублей, столько получают госслужащие. Работники госслужбы получают самые высокие зарплаты также в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

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