Активист Исмаилов добился реакции чиновников на конфликт в Гяндже

19 марта 2023, 19:19

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Начато служебное расследование в связи с избиением Орхана Исмаилова на аукционе в администрации Гянджи, отчиталась сегодня организовавшая торги Госслужба по вопросам имущества. Сам активист сообщил, что удовлетворен реакцией ведомства на свою жалобу.

Как писал "Кавказский узел", активист из Гянджи Орхан Исмаилов сообщил, что 16 марта подвергся нападению со стороны ветеранов карабахской войны из-за его участия в торгах во время расследования аферы с земельными участками. Аукцион проходил в одном из кабинетов Госслужбы имущества, который расположен в здании администрации Гянджи. По словам Исмаилова, к нападению присоединились два чиновника Госслужбы по вопросам имущества, которые его оскорбляли. Исмаилов вызвал полицию, но прибывшие полицейские задержали его самого и составили протокол о нарушении общественного порядка. Активист был оштрафован на 50 манатов (около 29 долларов). Он заявил, что обжалует штраф и написал жалобы генпрокурору, министру экономики, а также председателю Госслужбы по вопросам имущества.

Конфликт был спровоцирован чиновником Госслужбы, который рассказал ветеранам, что Исмаилов планирует завладеть их участками, рассказал один из участников конфликта. По его словам, узнав, что их ввели в заблуждение, ветераны извинились перед Исмаиловым.

Госслужба по вопросам имущества прокомментировала инцидент, предоставив агентству Turan разъяснение о произошедшем на аукционе, сообщило сегодня агентство.

Ведомство пояснило, что в обязанности Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики входит только организация конкурсов и аукционов, а проводит их комиссия, в которую входят представители как Госслужбы, так и местной исполнительной власти и муниципального совета.

16 марта в Гянджинском отделении Госслужбы в здании Исполнительной власти города проводился конкурс, на который был выставлен земельный участок с частным домом, в котором уже более 15 лет проживает семья погибшего участника войны, говорится в опубликованном сообщении ведомства.

"В этот день Орхан Исмайлов (так фамилия указана в публикации. – Прим. "Кавказского узла") получил статус участника по всем выставленным на конкурс земельным участкам (25 случаев). До начала конкурса члены комиссии проинформировали его о том, что выставленные на аукцион земельные участки находятся в фактическом пользовании. Однако он проигнорировал эту информацию. В ходе конкурса неизвестные лица, заявив, что соответствующий земельный участок находится в фактическом пользовании [вдовы участника войны] Захиды Гасановой, оказали давление на Орхана Исмайлова, чтобы он отказался от участия в конкурсе. Из-за возникших между ними разногласий конкурс провести не удалось", - говорится в заявлении.

Чтобы выяснить, были ли допущены нарушения законодательства при организации конкурса сотрудниками Госслужбы по вопросам имущества, назначено служебное расследование, отмечается в публикации.

"Вместе с тем, для решения указанных проблем Государственная служба готовит предложения по внесению изменений в действующее законодательство", - процитировало Госслужбу агентство.

Орхан Исмаилов, комментируя это заявление, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что удовлетворен оперативной реакцией Госслужбы на публикации в прессе и на его жалобы в официальные структуры.

Исмаилов добавил, что из-за удара в голову, который он получил, состояние его здоровья заметно ухудшилось: его мутит, иногда он близок к потере сознания. "Врачи оказали медицинскую помощь и сообщили о травме головы в полицию", - рассказал Орхан Исмаилов.

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