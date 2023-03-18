Активист из Гянджи пожаловался на давление из-за расследования аферы с землей

18 марта 2023, 12:37

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Активист из Гянджи Орхан Исмаилов пожаловался, что подвергся нападению со стороны ветеранов карабахской войны из-за расследования им аферы с земельными участками. Конфликт был спровоцирован чиновником, который заявил ветеранам, что активист пытается завладеть их участками, рассказал один из ветеранов.

По словам активиста из Гянджи Орхана Исмаилова, 16 марта он принял участие в аукционе по продаже земельных участков, во время которого подвергся нападению со стороны ветеранов карабахской войны. Исмаилов пояснил, что подал ранее заявку на участие в аукционе, чтобы узнать о том, каков порядок торгов.

"Когда принимались мои документы, дважды разные чиновники сообщали мне, что все выставленные на аукцион участки фактически проданы, у них есть хозяева – ветераны и инвалиды карабахской войны, поэтому мне не надо заявлять свое участие. Но я спросил, зачем тогда проводите аукцион? Зарегистрировал свое участие в распродаже земельных участков в Кяпазском и Низаминском муниципалитетах Гянджи", – рассказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

Во время проведения торгов в комнату, где проводился аукцион, вошла группа ветеранов и с криками о том, что Исмаилов пытается купить земельные участки, чтобы их выселить, напали на него, заявил активист.

"Они накинулись на меня, один ударил меня в голову, другие выкрикивали оскорбления. Я вызвал по телефону полицию, к этому времени к нападению на меня присоединились два чиновника Гослужбы собственности, которые также меня оскорбляли", – отметил Исмаилов.

Прибывшие полицейские доставили Исмаилова в отделение полиции, где на него был составлен протокол о нарушении общественного порядка. Активист был оштрафован на 50 манат (около 29 долларов). Исмаилов заявил, что обжалует штраф и что написал жалобы генпрокурору, министру экономики, а также председателю Госкомитета по вопросам имущества.

Исмаилов считает, что конфликт произошел по вине сотрудников Госслужбы имущества, которые, по его мнению, необоснованно распродали земли ветеранам. А для того, чтобы узаконить сделки, попытались провести фиктивный аукцион. По его словам, торги, проводившиеся 16 марта, вследствие конфликта были прерваны.

Исмаилов подчеркнул, что аукцион проходил в одном из кабинетов Госслужбы имущества, который расположен в здании администрации Гянджи.

Один из ветеранов, который был в числе нападавших на Исмаилова, на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ранее сотрудники Госслужбы Азербайджана сообщили ветеранам, что Исмаилов пытается купить их земельные участки, чтобы затем выселить их. Он уточнил, что после конфликта ветераны побеседовали с Исмаиловым, и что им стало известно, что эта информация не соответствует действительности. После этого они принесли Исмаилову извинения.

В результате инцидента аукцион по продаже участков земли признан несостоявшимся, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Госслужбы имущества. Он подтвердил, что торги проходили не в Госслужбе имущества, а в здании администрации Гянджи.

До завершения расследования полиция не может разглашать сведения по делу Орахана Исмаилова, заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник регионального информационного управления МВД Гянджи.

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