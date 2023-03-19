Активисты сочли незаконной ликвидацию "Совета старейшин балкарского народа"

19 марта 2023, 13:56

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Решение о ликвидации "Совета старейшин балкарского народа" безосновательно, так как организация соблюдала свой устав, заявили члены совета, выразив намерение обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта Нальчикский горсуд по иску Минюста ликвидировал общественную организацию "Совет старейшин балкарского народа", решив, что организация не проводила съезды согласно уставу и не вела отчетность о своей работе. Также суд признал призывом к экстремизму высказывание председателя организации Исмаила Сабанчиева, опубликованное в газете "Вестник балкарского народа" в феврале 2022 года. Представитель ответчика на заседание не явился, а повестка, направленная организации, вернулась в суд с отметкой "истек срок хранения", сообщил суд.

В "Совете старейшин балкарского народа" не были оповещены об иске и намерены обжаловать решение суда, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава организации Исмаил Сабанчиев. "Мы абсолютно не знали об иске. Нас в известность не поставили. И о решении узнали только сейчас. Нас даже не опрашивали. Когда они смогли провести экспертизу или, может, вообще не проводили? Будем разбираться с этим, подключим все силы. Добьемся, чтобы решение отменили, и все, кто участвовал в принятии этого [спорного] решения, были сами лишены должностей", - заявил он.

Никаких нарушений устава Совета старейшин не было, заверил Сабанчиев. "Мы не полностью в курсе, что предъявляли. Но что касается периодичности проведения съездов, то мы лишь попросили официально отложить на месяц съезд в этом году из-за особых обстоятельств. Дело в том, что члены Совета в основном граждане старше 55 лет. Многие живут в отдаленных горных районах, с которыми затруднено сообщение, особенно в эту суровую зиму. Были снегопады, дороги перекрыты. Мы поставили официально вопрос в Управлении юстиции, чтобы на месяц отложить проведение съезда. Это допускается уставом и законом. Мы не отказываемся проводить съезд. Ведь все годы существования Совета старейшин мы проводили съезды согласно Устава", - сказал Исмаил Сабанчиев.

Глава организации добавил, что не имеет сведений о новых обвинениях в экстремизме, но напомнил, что организацию уже пытались закрыть.

В мае 2010 года Верховный суд Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры вынес решение о ликвидации "Совета старейшин балкарского народа КБР", посчитав его деятельность экстремистской. В июле того же года Верховный суд России отменил это решение. Ранее, в июле 2007 года, Исмаилу Сабанчиеву прокурор также вынес предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности.

"Нас уже пытались ликвидировать. Верховный суд КБР без каких-либо оснований пытался. Мы обжаловали, и Верховный суд РФ отменил решение Верховного суда КБР. Тогда ещё Оюс Гуртуев написал обращение в Генпрокуратуру. Его перепечатывали в "Вестнике". Против него было возбуждено уголовное дело по экстремизму. Мы подали в суд за незаконное возбуждение дела. Выяснилось, что дело было прекращено, с правом возмещения морального вреда. Но они не принесли официальных извинений. Тогда я написал в Следственный комитет заявление. И после этого прокурор пришел и принёс официальные письменные извинения. Поэтому непонятно, что они хотят заново возбудить?" – сказал Сабанчиев.

Редактор "Вестника балкарского народа", член Совета старейшин Тамара Гериева также сообщила, что представители организации не были поставлены в известность об иске Минюста.

Кроме того, по её словам, они выиграли на днях админстративный иск о признании материалов газеты экстремистскими. "Я в последнее время часто была в стенах этого суда. Мы выиграли направленный против нас административный иск, где нас обвиняли в экстремизме. Это ещё из-за споров о Канжальской битве. Когда рассматривали иск о ликвидации, то мы находились в том же суде, параллельно участвуя как ответчики по другому делу. То есть никто почему-то не нашел возможность оповестить нас о новом иске", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Тамара Гериева добавила, что уже потребовала документы судебного решения о ликвидации Совета. "Обещали на будущей неделе. И после этого, безусловно, будем обжаловать", - сообщила она.

По её мнению, помимо давних проблем, преследование Совета старейшин может быть связано и с новыми вопросами по продажам земли. "Причина устранения Совета старейшин балкарского народа КБР - в распродаже горнолыжного курорта «Эльбрус», чтобы мы не поднимали этот вопрос и не мешали в захвате исторической территории коренного многострадального балкарского народа", - считает Гериева.

В последние годы Совет старейшин заметной активности не проявлял, отметил Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков. "В последние годы они ничем особенным не занимались. Не делали никаких заявлений, комментариев по текущим событиям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что пока не знает всех деталей решения о ликвидации.

Напомним, в феврале 2020 года Исмаил Сабанчиев сообщил, что десятки молодых людей ворвались в зал, где проходил согласованный с властями съезд Совета старейшин балкарского народа, и помешали его проведению. Он счел срыв съезда спланированной акцией.

Инцидент был попыткой получить контроль над Советом старейшин, предположила тогда делегат съезда Зоя Аликаева. "ССБН – единственная организация, которая защищает интересы балкарского народа. Есть и другие общественные организации, но они неизвестно чем занимаются. На них никто не нападает, потому что они ничего не делают", - сказала она "Кавказскому узлу".

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