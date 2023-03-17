Суд упразднил Совет старейшин балкарского народа

17 марта 2023, 08:32

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Общественная организация "Совет старейшин балкарского народа" не проводила съезды и не вела отчетность, а ее руководитель Исмаил Сабанчиев допустил экстремистский призыв, решил Нальчикский горсуд и объявил организацию ликвидированной.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2010 года Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес решение о ликвидации общественной организации "Совет старейшин балкарского народа КБР", посчитав ее деятельность экстремистской. В июле того же года Верховный суд России отменил это решение.

С исковым заявлением в суд обратилась прокуратура Кабардино-Балкарии. Ведомство заявило, что в опубликованной Советом старейшин справке "Положение балкарского народа в Кабардино-Балкарской республике: источники проблем и пути их преодоления" содержится пропаганда исключительности либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности. Ранее, в июле 2007 года, председателю Центрального совета Совета старейшин Исмаилу Сабанчиеву прокурор также вынес предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности.

Суд в Нальчике ликвидировал Совет старейшин балкарского народа и признал призывом к экстремизму высказывание его председателя Исмаила Сабанчиева, опубликованное в газете «Вестник балкарского народа».

Суд решил, что текст «направлен на требование выхода Балкарии из состава Кабардино-Балкарской Республики и образования нового субъекта Российской Федерации». Кроме того, суд пришел к выводу, что организация не проводила съезды согласно уставу и не вела отчетность о своей работе, сообщило 14 марта в своем неофициальном телеграм-канале издание NewsTracker.

Иск к общественной организации "Совет старейшин балкарского народа КБР", возглавляемой Сабанчиевым, подало республиканское управление Минюста, иск был зарегистрирован в январе этого года, указано в карточке дела на сайте Нальчикского горсуда. В ней же 14 марта опубликовано решение, принятое 9 марта.

Согласно тексту решения суда, управление Минюста во время внеплановой проверки изучило обращение к президенту России, председателю Совета Федерации, спикеру Госдумы и генпрокурору, опубликованное в газете «Вестник балкарского народа», вышедшей в феврале 2022 года.

"Данное печатное издание принадлежит непосредственно Общественной организации «Совет Старейшин балкарского народа КБР». Указанное обращение подписано, в том числе ФИО3 (этой аббревиатурой в тексте обозначен председатель Центрального совета организации. – Прим. "Кавказского узла"), председателем и единственном лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации. Текст обращения направлен на требование выхода Балкарии из состава Кабардино-Балкарской Республики и образования нового субъекта Российской Федерации. Что прямо противоречит Конституции Российской Федерации и Конституции КБР", - говорится в судебном акте.

В этом обращении усматривается признак экстремистской деятельности, предусмотренный законом «О противодействии экстремистской деятельности» - насильственное изменение основ конституционного строя, решил суд.

"Признать общественную организацию «Совет старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской Республики», зарегистрированную 17.01.2006 г. […] прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица. Исключить общественную организацию «Совет старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской Республики» из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в решении.

Представитель ответчика в суд не явился, отметил суд. "Судебная повестка, направленная в адрес административного ответчика – Общественной организации «Совет Старейшин балкарского народа Кабардино-Балкарской Республики» вернулась в суд с отметкой Почты России «истек срок хранения»", - указано в решении суда.

Напомним, в феврале 2020 года Исмаил Сабанчиев сообщил, что десятки молодых людей ворвались в зал, где проходил согласованный с властями съезд Совета старейшин балкарского народа, и помешали его проведению. Он счел срыв съезда спланированной акцией.

Инцидент был попыткой получить контроль над Советом старейшин, предположила тогда делегат съезда Зоя Аликаева. "ССБН – единственная организация, которая защищает интересы балкарского народа. Есть и другие общественные организации, но они неизвестно чем занимаются. На них никто не нападает, потому что они ничего не делают", - сказала она "Кавказскому узлу".

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