Лачинский коридор заблокирован 98-е сутки

19 марта 2023, 08:29

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Жители Азербайджана 98-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 14 марта стало известно, что власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действий талонной системы до 10 апреля.

Несмотря на длительную блокировку Лачинского коридора, Степанакерт продолжает жить обычной жизнью, отметил карабахский блогер Давид Симонян. "Когда откроется дорога, многие уедут, это факт. Это ослабит и без того дух свободы у тех, кому некуда и не на что уезжать. Армения в лице Пашиняна фактически согласилась на то, что нам деваться некуда, придется смириться", – написал он 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, они требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов в Лачинском коридоре длится 98-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

18 марта председатель парламента Армении Ален Симонян провел встречу с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрия Воробьева. В числе прочего, Симонян напомнил о продолжающейся блокировке Лачинского коридора.

"В контексте требования усилий по восстановлению нормального движения по Лачинскому коридору, особо хочу отметить, что мы ожидаем активных шагов и целенаправленных заявления наших международных партнеров и, в первую очередь, Российской Федерации, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе", – привел слова Симоняна на своем сайте телеканал "A1plus".

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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