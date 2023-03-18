Пограничники отказали во въезде в Грузию уроженке Панкиси

18 марта 2023, 20:50

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Грузинские пограничники не пустили в страну гражданку Франции, уроженку Панкисского ущелья Лейлу Кавтаврову с малолетним сыном. После четырехдневного пребывания в аэропорту Кутаиси она была вынуждена вернуться во Францию.

Сегодня из аэропорта Кутаиси была вынуждена вернуться во Францию уроженка Панкисской долины Лейла Кавтарова и ее маленький сын. 23-летняя Лейла Кавтарова прибыла в аэропорт Кутаиси 14 марта к мужу Беке Тохосашвили, который живет в Грузии. Молодую женщину с сыном не пускали в страну в течение четырех дней, сообщила сегодня грузинская служба "Радио Свобода"*.

"У меня французский паспорт, мой муж живет в Грузии, и я хотела провести здесь несколько месяцев. Это не первый раз. В сентябре то же самое случилось и со мной. Раньше таких проблем не было. Никто не сказал мне причину, по которой меня не пустили в страну", — перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кавтаровой.

По ее словам, пограничники оставили ее в аэропорту без документов. "Они забрали мои паспорта. Я спросила, почему они не пускают меня, но они не ответили. Мне сказали, что рейс 18 марта и я могу улететь обратно. Мне ничего не объясняют", — рассказала Кавтарова телеканалу "Мтавари архи", добавив, что все ее документы в порядке.

Кавтарова сообщила, что ранее сталкивалась с подобными препятствиями при въезде в Грузию. "То же самое произошло со мной в сентябре. Меня остановили в аэропорту, когда я прибыла в Грузию", — вспоминает Лейла. "Я была в аэропорту три дня. Они забрали телефон и сказали мне, что отсюда невозможно позвонить".

Кавтарова родом из Панкисской долины в восточной Грузии, региона , в основном населенном кистинцами, чеченским субэтносом. В четверг несколько десятков кистинцев вышли на демонстрацию в поддержку Кавтарову в селе Дуиси. Они потребовали, чтобы Народный защитник Грузии вмешался, и угрожали дальнейшими демонстрациями, если власти не допустят Кавтарову в страну.

Панкиси – бедный регион Грузии, где живут чеченцы-кистинцы. В последние десятилетия у него сложилась сомнительная репутация закрытого убежища террористов. При этом кистинцы не готовы опираться ни на грузинские власти, ни на Чечню Кадырова, говорится в материале "Панкиси: почему кистинцы не верят властям Грузии и Кадырову", подготовленном на основе публикации "Новой газеты. Европа".





Кистинцы часто сталкиваются с проблемами на границе, рассказал гражданский активист и журналист из Панкиси Сулхан Бордзикашвили. Он отметил, что несмотря на то, что что является гражданином Грузии, он также столкнулся с трудностями при въезде в страну, сообщил он OC Media.

"Кавказский узел" также писал, что грузинские пограничники не пустили в страну журналистку "Проекта"* Екатерину Аренину и менеджера "Медиазоны"* Галу Латыговскую, о недопуске в Грузию в ноябре 2022 года сообщила также активистка Pussy Riot Ника Никульшина.

20 февраля стало известно, что в Грузию не пустили журналиста Филиппа Дзядко, несмотря на то, что он прожил там почти год, 14 марта пограничники марта отказали во въезде журналистке Александре Швечегнко, которая также жила в Грузии около года.

На протяжении многих лет "Кавказский узел" фиксирует случаи недопуска в Грузию жителей регионов Северного Кавказа. Так, в 2014 и 2015 годах о проблемах с пересечением границы Грузии заявляли жители Чечни Бекхан Гельгоев, Жалавди Гериев и врач из Ингушетии Аслан Хаджиев. В 2017 году имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова не пустили в Грузию на лечение. Отказы во въезде при попытках посетить Грузию получали также жители Дагестана. В 2008 году чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову не пустили в Грузию после прямого вопроса о ее национальности.

После объявления частичной мобилизации на КПП со стороны Грузии жителей Северного Кавказа пограничники отводили в отдельный кабинет. Многим российским кавказцам отказывали во въезде в страну, сообщили участники Telegram-чатов.

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