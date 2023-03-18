Горячий Ключ. Фото: baloun https://ru.wikipedia.org/

18 марта 2023, 19:57

Мэр Горячего Ключа выступил против захоронения в городе участников военной операции

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Город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов, в Краснодарском крае достаточно для этого других мест, заявил со ссылкой на мнение горожан мэр. Депутат Госдумы в ответ предложил мэру уволиться и отправиться добровольцем на Украину, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал похоронить 19 марта бойца в Горячем Ключе вопреки позиции мэра.

Как писал "Кавказский узел", к 18 марта официально подтверждена гибель в военной операции не менее 116 жителей Краснодарского края. По состоянию на 16 марта представители властей подтвердили гибель там не менее 1600 жителей регионов СКФО и ЮФО, подсчитал "Кавказский узел.

Поводом для заявления мэра Горячего Ключа стали планы похоронить там бойцов ЧВК "Вагнер", сообщает сегодня "Юга.ру".

Публикацию с таким заявлением Сергей Белопольский сделал сегодня в своем телеграм-канале. В ней он сослался на "мнение общественности". "Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК «Вагнер» и к памяти тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину! Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов. Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов", - говорится в публикации Сергея Белопольского.

Депутат Госдумы Евгений Первышов, участвующий в военной операции на Украине, после этих слов мэра Горячего Ключа предложил отправить его в зону военной операции, сообщает "Коммерсант".

"Мне как депутату Государственной думы сообщили информацию, что глава Горячего Ключа господин Белопольский допустил высказывание о том, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов, погибших в зоне СВО. И что он предложил хоронить их в других муниципальных образованиях. […] Убеждён, что господин Белопольский должен после этого оставить свою должность и отправиться добровольцем в зону СВО, чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на своём курорте", - написал Первышов в своем телеграм-канале.

В декабре 2016 года депутаты гордумы Краснодара избрали Евгения Первышова мэром. В 2021 году он покинул должность. Пост мэра занял Андрей Алексеенко, который через девять месяцев уволился в связи с переходом на другую должность. В ноябре 2022 года депутаты гордумы избрали новым мэром вице-губернатора Кубани Евгения Наумова.

Сегодня в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина" опубликовано также заявление Евгения Пригожина о том, что похороны планируются вопреки позиции властей города-курорта. "Похороны состоятся завтра в 10.00 в плановом порядке. И если администрация Горячего Ключа будет противодействовать тому, чтобы мы могли захоронить наших боевых товарищей, то мы будем принимать соответствующие меры и решения", - приводятся в публикации слова Пригожина.

Ранее, в декабре 2022 года, пресс-служба компании «Конкорд» и Евгения Пригожина в ответе на запрос издания подтвердила, что на кладбище в станице Бакинской выделен участок для захоронения бойцов ЧВК «Вагнер», сообщило 21 декабря "Юга.ру".

"На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своём заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Так как у самой часовни места для захоронения отсутствуют, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок в станице Бакинская", - привело издание также ответ Евгения Пригожина на свой запрос.

Сергей Белопольский, по состоянию на 19.45 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале заявления Первышова и Пригожина.

Напомним, представители властей и ранее остро реагировали на внимание к теме захоронения на Кубани тех, кто погиб в зоне военной операции. Так, 16 сентября 2022 года активисты Виталий Вотановский и Виктор Чириков были задержаны после съемки в Тихорецке могил погибших военных. За несколько часов до задержания Вотановский сообщил о претензиях со стороны смотрителей двух кладбищ. Силовики изучили телефоны активистов, и после этого в тот же день отпустили их.

В феврале 2023 года Виталий Вотановский рассказал, что ему стали поступать угрозы после съемки и публикации в его телеграм-канале "Титушки в Краснодаре" фотографий могил погибших на Украине военных. Активист рассказал, что ему звонили мужчины, которые представились сотрудниками ритуальной службы. Они предложили купить на кладбище место "со скидкой для использования в ближайшие два года". Также они заявили, что могут в подарок бесплатно обработать его фото на памятник.

Об аналогичных угрозах в свой адрес рассказал тогда же и Виктор Чириков. Активист отметил, что воспринимает угрозы реально, так как звонки поступают в связи с публикацией материалов о кладбище ЧВК "Вагнер".

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Примечание:

"Краснодарский активист покинул Россию после доноса в МВД", "Антивоенный протест краснодарских активистов закончился задержаниями", "Силовики пришли с обыском к краснодарскому активисту".

Автор: "Кавказский узел"

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