09 ноября 2022, 12:09

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Депутаты гордумы Краснодара избрали новым мэром Евгения Наумова, заместителя главы администрации Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября конкурсная комиссия выбрала пятерых кандидатов на должность мэра Краснодара. Голосование по кандидатурам было назначено на сегодня в городской думе.

По итогам отбора на должность мэра претендовали председатель общественной организации "Правовое государство", директор ООО "Инвестор" Ахмед Бесленей, замглавы администрации (губернатора) Кубани Евгений Наумов, временно неработающий Николай Павелко, депутат думы Краснодара Павел Попов и директор ООО "СтройГенПлан" Геннадий Потапов.

Мэром Краснодара избран Евгений Наумов, сообщила сегодня пресс-служба администрации города. "Его кандидатуру во время тайного голосования поддержали депутаты 9 ноября на 47-м внеочередном заседании городской Думы", - говорится в публикации в телеграм-канале мэрии. За Евгения Наумова проголосовали 40 депутатов, сообщила администрация, не уточнив, сколько депутатов участвовали в голосовании.

В другой публикации в телеграм-канале мэрии сегодня приводятся слова Евгения Наумова. "Я принял решение участвовать в конкурсе на должность главы Краснодара потому, что знаю, что способен принести своему родному городу пользу. Спасибо губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву за то, что поддержал мое решение", - сказал он.

На заседании гордумы были заслушаны доклады пятерых кандидатов на должность мэра. При этом Павел Попов в своем выступлении снял свою кандидатуру в пользу Наумова, а безработный Николай Павелко попросил депутатов поддержать Евгения Наумова, пишет 93.ru.

Фракция КПРФ в гордуме отказалась голосовать на выборах нового мэра. Как пояснил глава фракции Александр Сафронов, выбирать главу должны не депутаты, а все жители города, наделенные избирательным правом, пишет издание.

Напомним, до середины августа мэрию Краснодара возглавлял Андрей Алексеенко, который провел на этом посту девять месяцев. Он уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую должность.19 августа стало известно, что Алексеенко назначен председателем совета министров в военно-гражданской администрации Харьковской области, которую покинул, по данным "КП-Кубань", 10 сентября.

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