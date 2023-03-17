Искусственная должность Хутмат Кадыровой подчеркнула родовой характер власти в Чечне

17 марта 2023, 02:43

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Должности куратора, на которую 20-летняя Хутмат Кадырова назначена контролировать от имени отца решения министра здравоохранения Чечни, не существует в российской системе госуправления, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они не исключили, что один из детей Кадырова сможет сменить его на посту даже до достижения 30 лет.

Как писал "Кавказский узел", дочь Рамзана Кадырова Хутмат, как и две ее сестры, заняла высокую должность в Чечне, ее назначили куратором системы здравоохранения республики. С 19 февраля 2022 года она курировала работу реабилитационных центров в должности замруководителя секретариата главы республики.

Две старшие дочери Рамзана Кадырова награждены орденами Ахмата Кадырова, племянник назначен вице-премьером Чечни, 17-летний сын Кадырова встречался в Кремле с Владимиром Путиным. Всего у Рамзана Кадырова шесть дочерей и четверо сыновей.

Должность куратора системы здравоохранения Чечни придумали специально для дочери Кадырова, уверен политолог Дмитрий Орешкин.

«Должность эта, конечно, выглядит несерьезно. В российской государственной системе нет такой должности «куратор», такого просто не существует. Есть председатель, руководитель, министр, начальник, но куратор – это даже не начальник, это какой-то наблюдатель. Товарищи в Чечне просто не очень хорошо понимают бюрократический язык, поэтому придумывают слова, которые им кажутся солидными. Дело не в этом, а в том, какой функциональный смысл. Тут он простой – дочь Кадырова, что (она) скажет, то и надо выполнять. Это тот случай, когда система работает по родовым, а не по профессиональным качествам», - сказал он «Кавказскому узлу».

Министру здравоохранения Чечни - этот пост занимает 38-летний Сулейман Лорсанов, - теперь придется советоваться с дочерью Кадырова по всем вопросам, отметил Орешкин.

«Он, конечно, может принимать самостоятельные решения, но было бы правильным для него их согласовывать: если что-то сделает и ей это не понравится, она может позвонить отцу и министру конец. Конечно, министру придется советоваться с куратором по всем вопросам, но многое зависит от того, как будут складываться отношения куратора и министра. Мы не знаем, какие у нее функции, обязанности, полномочия, - и не можем этого знать, потому что это нигде не прописано. Прелесть в том, что решения принимает куратор, а отвечает за них - министр», - пояснил политолог.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также считает должность куратора сферы здравоохранения специально созданной для дочери Кадырова.

«Я ранее не слышал о такой должности, это даже звучит очень странно. Что она должна курировать, работу министра здравоохранения? Скорее всего да, она будет заниматься контролем работы министра и в целом министерства здравоохранения. Эта должность появилась для того, чтобы ее заняла дочь Кадырова, и это не удивительно», - сказал он «Кавказскому узлу».

Титиев не исключил, что в будущем возможно изменение Конституции Чечни, чтобы кто-то из детей Кадырова смог занять пост главы региона, не достигая 30 лет, как того требует закон сейчас.

«В нынешней Чечне возможно все, даже изменение Конституции, чтобы дети Кадырова смогли сменить его раньше, чем это позволяет закон. К сожалению, исключить такое развитие событий не могу», - добавил он.

В 2018 году "Русская служба Би-Би-Си"* подсчитала, что среди 18 ключевых фигур в законодательной власти, силовых структурах и бизнесе Чечни оказалось восемь друзей Кадырова, трое его родственников и двое односельчан. С тех пор к списку близких родственников Кадырова на руководящих постах добавились как минимум шесть человек. В расследовании и в обновленных подсчетах "Кавказского узла" учтены лишь те, о ком есть публичная информация, кто является близким родственником Кадырова и учитываются только значимые посты, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Чеченский политолог, захотевший остаться неназванным, согласен с мнением Титиева. «Эта должность придумана для дочери Кадырова, нам не привыкать к таким решениям. Теперь главной в системе здравоохранения будет она, а не министр. Не думаю, что она будет выполнять какие-то важные функции, но все значимые решения будут приниматься с ее согласия. Таким образом министерство будет под прямым контролем Кадырова», - сказал он «Кавказскому узлу».

Изменение Конституции Чечни под детей Кадырова он также считает возможным, хотя сомневается, что Кадыров в ближайшем будущем покинет свой пост. «Сейчас даже если он этого захочет, в Кремле будут против, а Кадыров не пойдет против Путина. Он всегда говорит, что сделает все, что скажет Путин, а он в ближайшем будущем не захочет видеть во главе Чечни детей Кадырова. Они еще слишком молоды для такого ответственного поста», - уверен политолог.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев согласен, что должность куратора системы здравоохранения создана специально для дочери Кадырова.

«Но чтобы управлять такой сложной сферой как здравоохранение нужно обладать феноменальным знаниям. А какие знания могут быть в 20 лет? Это кураторство, совершенно очевидно, не имеет отношения к опыту и знаниям», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он тоже считает возможным изменение возрастного порога для должности главы региона.

«Это Россия и Чечня, где нет ничего невозможного, если того хотят Путин или Кадыров. Я не думаю, что будет такая необходимость, но в случае каких-то иных потребностей они смогут добиться назначения одного из сыновей Кадырова на эту должность, найдут лазейку», - подчеркнул он.

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