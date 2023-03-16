Воспитательница детсада в Сочи получила четыре года колонии за истязание детей

16 марта 2023, 13:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд Лазаревского района Сочи приговорил воспитательницу детского сада Ольгу Мочалину к четырем годам колони, признав виновной в жестоком обращении с детьми.

Судом установлено, что в августе 2021 года воспитательница заперла ребенка в туалетной комнате с выключенным светом, где удерживала более получаса. Кроме того, в период с 18 августа 2021 года по 1 марта 2022 года женщина систематически применяла к воспитанникам физическое и психологическое насилие за неправильное выполнение задания или баловство. "Так, она наносила детям удары руками по щекам, ушам, выкручивала уши, бумажными листами била по лицу, голове, таскала за руки, ударяла об стол", - сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Подсудимая полностью признала вину и отказалась давать показания. Лазаревский райсудом признал ее виновной по п."д" ч.2 ст.127 (незаконное лишение свободы), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. "а, г" ч.2 ст.117 УК России (истязание). Ей назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима с лишением права в течение четырех лет работать с детьми. Реальное отбывание наказания Мочалиной отсрочено до достижения ее ребенком 2018 года рождения 14-летнего возраста, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что две сотрудницы частного детского сада в Сочи были обвинены в регулярных избиениях воспитанников. 14 октября 2022 года суд постановил отправить их под домашний арест. Детсад был закрыт. По версии следствия, 53-летняя и 38-летняя воспитательницы в январе-феврале 2021 года регулярно избивали и оскорбляли восьмилетнюю девочку и семилетнего мальчика. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в истязании воспитанников (часть 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем воспитании детей (статья 156 УК РФ). В декабре расследование дела было завершено.

Подобные случаи фиксировались и в других регионах юга России. 25 февраля было опубликовано видео, на котором жительница Карачаево-Черкесии Аминат пожаловалась, что педагог коррекционной школы колола ее дочь и других детей канцелярскими кнопками, а директор назвала это ошибкой молодой сотрудницы. Прокуратура Черкесска отчиталась о начале проверки инцидента.

4 декабря 2022 года стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении воспитателя частного детского сада в Северной Осетии по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). Воспитательницу уволили после жалоб родителей в полицию.

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