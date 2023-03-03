Юристы прокомментировали жалобу на издевательства над ученицей школы Черкесска

03 марта 2023, 13:18

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Если педагог коррекционной школы в Черкесске колола детей канцелярским кнопками, то ее действия могут быть квалифицированы по уголовным статьям об истязании и нанесении вреда здоровью, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" юристы жалобу матери одной из учениц.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля было опубликовано видео, на котором жительница Черкесска Аминат пожаловалась, что педагог коррекционной школы колола ее дочь и других детей канцелярским кнопками, а директор назвала это ошибкой молодой сотрудницы. Прокуратура Черкесска отчиталась о начале проверки инцидента.

Законодательство ни во времена СССР, ни в современной России не разрешало педагогам применение насилия к детям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в деле адвокат Евгений Черноусов, который много лет проработал в советском и российском уголовном розыске.

"Хотя, конечно, рассказывались разные истории вроде [истории про] учителя математики, бившего линейкой по пальцам [учеников], но официально это было запрещено и обычным законодательством, и инструкциями министерства просвещения. Было запрещено не только физическое, но и психологическое давление. Если такие случаи становились известными общественности - обычно начинался скандал", - сказал он.

Поскольку учителя не должностные лица, то, в зависимости от тяжести нанесенного ущерба, в таких случаях применяются статьи 111-117 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести, побои или истязание), отметил Евгений Черноусов.

С тем, что насилие над учениками квалифицируется по этим статьям УК РФ, согласился юрист, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

В 2013 году Черкесский горсуд признал воспитательницу Дома ребенка виновной по статье 117 УК РФ 1 в истязании шестилетнего мальчика. Сотрудница детского учреждения была осуждена на три года и два месяца колонии.

Педагог может избежать ответственности, только если защищал себя или других детей, сказал Новицкий корреспонденту "Кавказского узла". "Если ученик, применяя силу, угрожает жизни и здоровью других детей, применение силы учителем не подлежит ответственности. Если учитель защищает себя, то применение силы - это самооборона", - отметил он.

Прокуратура Карачаево-Черкесии, по состоянию на 13.17 мск, не сообщила в своем телеграм-канале новую информацию о ходе проверки.

Напомним, в Сочи осенью 2022 года две сотрудницы частного детсада в Сочи были обвинены в регулярных избиениях воспитанников. После проверки детсад был закрыт.

Бывшим сотрудницам детсада предъявлены обвинения по статье 117 УК РФ (истязания). Также им инкриминируется ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию (статья 156 УК РФ), а одной из женщин также предъявлено обвинение в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья (статья 238 УК РФ).

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