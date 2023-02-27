Жительница Черкесска заявила об издевательствах учительницы над ее ребенком

27 февраля 2023, 07:46

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Аминат из Черкесска рассказала, что педагог коррекционной школы колола ее дочь и других детей канцелярским кнопками, а директор назвала это ошибкой молодого педагога. Прокуратура Черкесска проводит проверку по данному заявлению.

Телеграм-канал "Mash Gor" 25 февраля опубликовал обращение жительницы Черкесска. По ее словам, она отдала свою дочь, у которой наблюдаются проблемы с речью, в местную спецшколу.

На видео Аминат призналась, что долго не могла решиться отправить дочь в эту школу. "Я подумала и еле-еле решилась - наверняка, в обществе детей все-таки ребенку будет лучше", - рассказала она.

По словам женщины, сначала ребенок с удовольствием ходила в школу, "была довольна, счастливая была, улыбалась". "Но через какое-то время она начала плакать. Я ее отвожу туда, в школу - она плачет. Я ее забираю - она плачет. Я спрашиваю учительницу, она говорит: "Все хорошо, это же особенный ребенок такой". Но потом я заметила у своего ребенка на теле синяки и довольно-таки крупные синяки", - рассказала Аминат, добавив, что ребенок не могла пожаловаться на возможные проблемы.

Спустя какое-то время, рассказала женщина, она прочитала в группе переписку мам. На видео приводятся сообщения, написанные родителями в чате. "Что это за история запугивания детей наших кнопками и иголками? Кто в курсе?" - пишет одна из них.

Другая признается: "Это коснулось моего сына, это не голословно, этому есть доказательства".

"Это не передать словами. Поначалу я не поверила даже всему этому. Учительница колола их иголками, то есть кнопками. Кнопками, чтобы дети слушались", - сказала Аминат, комментируя общение родителей.

По словам женщины, мальчик, который учится с ее дочерью в одном классе, "рассказал своей матери", которая и написала об этом в группе. "На следующий же день я и еще две мамочки пошли к учительнице в школу и к директору зашли. Признание учителя было озвучено при директоре, она это слышала, она призналась. Директор даже не извинилась. Она защищала учительницу: видите ли, она слишком еще молода, это все опыт и так далее", - сказала Аминат.

По данным телеграм-канала, Эдиева написала заявление, но состава преступления в действиях учительницу не нашли. Девочка теперь учится дома, а ее мама намерена добиться справедливости.

Публикация набрала по данным на 05.00 мск 27 февраля 45 комментариев. "Нужно просто подать коллективно в суд на эту школу и на департамент образования", - предложил Ахмед Садакиев. "Подавайте в суд на нее и директора", - считает также Виктория Илуридзе.

"Педагоги в таких спецобразовательных учреждениях должны понимать и быть подготовлены к таким детям, с которыми не будет легко", - отметил М.

Прокуратура Черкесска проводит проверку по факту публикации в интернете видео "о возможном применении недозволенных методов воспитания учителем одной из образовательных организаций".

Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства 26 февраля. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка организации деятельности в образовательном учреждении, а также соответствует ли поведение педагогов нормам профессиональной этики.

Комментариями учительницы и руководства школы по поводу жалоб родителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что практикантка детского сада в Краснодаре рассказал родителям, что одна из воспитательниц истязает их детей с задержкой развития. Следователи возбудили уголовное дело, они считают, что женщина била детей в течение двух лет. Пользователи соцсети, просмотревшие ролик с рассказом практикантки о том, как именно воспитательница истязала детей, подняли проблему с насилием в детсадах и школах.

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