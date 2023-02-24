Истязания детей с задержкой развития в детсаду Краснодара вызвали резонанс в сети

24 февраля 2023, 07:45

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Практикантка детсада в Краснодаре рассказала родителям, что одна из воспитательниц истязает их детей с задержкой развития. Следователи возбудили уголовное дело, они считают, что женщина била детей в течение двух лет. Пользователей соцсети, просмотревшие ролик с рассказом практикантки о том, как именно воспитательница истязала детей, подняли проблему с насилием в детсадах и школах.

Воспитательница одного из краснодарских детсадов регулярно избивала детей с задержкой психологического развития и расстройствами аутистического спектра. Дети не могли рассказать об этом своим родителям, из-за проблем с речью.

О происходящем в дошкольном учреждении стало известно после того, как в него пришла практикантка. Она рассказала о побоях своей сестре, которая написала об этом пост в соцсети. Его прочитала одна из мам и затем позвонила практикантке, сообщило издание "Юга.ру".

О том, что воспитательница грубо относится к детям, знала логопед-дефектолог. Она заявила, что жаловалась на происходящее руководству детсада, но реакции не последовало, сказано в публикации.

Заведующая детсадом заверила родителей, что не знала о происходящем. Также она заявила, что вызвала специалиста, чтобы изъять записи с камеры видеонаблюдения. У родителей возникло опасение, что ролики могут исчезнуть, и они обратились с жалобой в Следком. После этого видеозаписи изъяли сотрудники этого ведомства, их изучают следователи.

Воспитательница была уволена, а логопед-дефектолог написала заявление об увольнении по собственному желанию. Родители рассказали, что их дети часто приходили домой из детсада с синяками и ссадинами. У некоторых изменилось поведение – они стали закрывать лицо руками, плакали и не хотели ходить в детский сад. По словам родителей, воспитательница их уверяла, что дети роняли на себя игрушки.

В пресс-службе администрации Краснодара подтвердили факт ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками детсада. К такому выводу власти пришли после проведенной в учреждении проверки, отметило издание.

По факту истязания детей в одном из детсадов Краснодара возбуждено уголовное дело. Воспитательница детсада заподозрена по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщило 22 февраля на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Статья 117 УК РФ "Истязание" предусматривает до семи лет лишения свободы. Статья 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" предусматривает до трех лет лишения свободы.

Следствие считает, что работница детсада систематически избивала детей с декабря 2020 года по февраль 2023 года. "При этом для применения физической силы в отношении воспитанников детского сада, подозреваемая использовала незначительные поводы, такие как непослушание", – отметило ведомство.

В детсаду, о котором идет речь, была проведено собрание, в котором приняли участие родители детей, заподозренная в их систематическом избиении воспитатель, а также практикантка, рассказавшая о происходящем, передал 22 февраля Telegram-канал "Туподар Краснодар".

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показано помещение. Действие, судя по обстановке и детским голосам на фоне, происходит в детсаду. На стуле сидит девушка, позади нее около стены стоит женщина. За кадром слышны несколько женских голосов. Девушка рассказывает подробности о том, как воспитательница избивала детей.

По ее словам, одна из девочек весь день капризничала и плакала, и это не нравилось воспитательнице. Когда подошло время приема пищи, девочка отказалась есть. "Я находилась в тот момент около стола, [девочка] плакала, плакала. [Воспитательница] взяла ложку и два раза ударила ложкой…" – сказала девушка.

Далее ее речь стала неразборчивой, так как она заплакала. "Извините, я не могу", – пояснила она.

В этот момент женщина, находящаяся за кадром, повышенным тоном обратилась к воспитательнице, которая, суда по обращению женщины, также находилась в этом же помещении. "Вот как она стоит перед нами вообще? Ты имеешь совесть? Как?" – задалась родительница вопросами.

Далее практикантка пояснила, что испугалась действий воспитательницы, так как сама боялась ее. "Я понимаю, что я здесь практикант, я здесь никто", – сказала она. На этом видео заканчивается.

"Кавказский узел" не приводит видеоролик, в котором оглашаются персональные данные детей.

Эта публикация в Telegram-канале "Туподар Краснодар", на который подписаны почти 41 тысяча пользователей, на 07.40 мск 24 февраля набрала 10,9 тысячи просмотров и 23 комментария. Часть их авторов похвалила девушку, рассказавшую о том, что происходит в детсаду.

"Девушка молодец, не стала покрывать садизм", – написал Mikhael Petroff.

"Какая умница девочка", – написала Аня.

Другие комментаторы возмутились избиением детей с задержкой развития. "У меня прям ком в горле стоит от возмущения и обиды. Дети не могут себя защитить от таких бездушных, психически нездоровых людей", – отметила Лидия Каменева.

"Вот поэтому камеры должны стоять обязательно в детсадах и школах", – подчеркнула Анна.

Публикация об избиении детей с задержкой развития в одном из детсадов Краснодара также была размещена 22 февраля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Наш Краснодар", на который подписаны около 292 тысяч пользователей. На 12.00 мск эта запись набрала 91 отметку с реакцией пользователей и 15 комментариев.

"Вот и отдавай так ребенка в садик. Убьет ненормальная на всю голову воспитатель и скажет, что так и было. Все детки непослушные и у каждого ребенка как у личности проявляется свой характер. Права не имеет распускать свои руки и бить ребенка", – отметила Елена Ершова.

"Вот и отдавай в детский сад. Школьник еще рассказать может, а эти-то совсем маленькие", – высказал схожее мнение Дмитрий Проценко.

"Как может рука подняться на таких малышей?" – задался вопросом Геннадий Кириллов.

Комментариев от воспитательницы, подозреваемой в систематическом избиении детей с задержкой развития, или от ее представителей не поступало.

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