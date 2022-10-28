Сотрудник прокуратуры. Фото Елены Синеок, Юга.ру

28 октября 2022, 14:32

Детсад в Сочи закрыт после инцидентов с истязанием детей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работа частного детского сада в Сочи, где регулярно избивали воспитанников, остановлена по решению суда, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", две сотрудницы частного детского сада в Сочи были обвинены в регулярных избиениях воспитанников. 14 октября суд постановил отправить их под домашний арест.

По версии следствия, 53-летняя и 38-летняя воспитатели детского сада (досугового центра) в январе-феврале 2021 года регулярно избивали и оскорбляли 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Поводом для избиений становилось непослушание и другие незначительные поводы. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в истязании воспитанников (часть 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем воспитании детей (статья 156 УК РФ).

Прокуратура Сочи добилась запрета деятельности частного детского сада, которая была организована 53-летней обвиняемой, сообщила сегодня прокуратура Кубани.

Первоначально прокурор Сочи "в связи с выявленными многочисленными нарушениями законодательства" направил иск о запрете работы детсада в районный суд, но судья не удовлетворил иск.

"Решение суда оспорено прокуратурой в апелляционном порядке. […] Апелляционная инстанция суда, согласившись с позицией участвующего представителя прокуратуры Краснодарского края, отменила решение суда первой инстанции. Судом деятельность частного детского сада запрещена", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, девочка, над которой издевались в детском саду, страдает задержкой развития речи, поэтому не могла рассказать об избиениях, сообщила ранее мать ребенка. "Девочка до 5 лет не разговаривала. Сейчас пошел прогресс, но мы на постоянном лечении - под контролем психиатров и неврологов. Ребенок не мог изъясниться и передать, что с ним происходило", - привела 11 октября ее слова "Кубань 24".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Следком заинтересовался избиением ребенка в частном детском саду Краснодара", "Сотрудница детсада в Кабардино-Балкарии отстранена от работы после видео с ребенком", "Руководство детсада в Кабардино-Балкарии начало проверку о грубом поведении няни".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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