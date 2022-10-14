Сотрудницы детсада в Сочи арестованы по делу об истязании детей

14 октября 2022, 14:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Две сотрудницы сочинского детского сада, обвиненные в регулярных избиениях воспитанников, помещены под домашний арест до 28 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября следователи сообщили, что двум сотрудницам частного детского сада в Сочи предъявлено обвинение в регулярных избиениях воспитанников, а в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, 53-летняя и 38-летняя воспитатели детского сада (досугового центра) в январе-феврале 2021 года регулярно избивали и оскорбляли 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Поводом для избиений становилось непослушание и другие незначительные поводы. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в истязании воспитанников (часть 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем воспитании детей (статья 156 УК РФ).

Сегодня по ходатайству следователя суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"Женщинам судом установлены ограничения в виде запрета на выход за пределы их жилища и использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также другие ограничения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемые отправлены под домашний арест на месяц и 16 суток, до 28 ноября включительно, уточнила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выход из дома женщинам разрешен на два часа - с 08.00 мск до 10.00 мск. Также им запрещены встречи, разговоры с участниками судопроизводства по уголовному делу и другими людьми, "через которых возможно воспрепятствовать производству по данному уголовному делу", отмечается в публикации в Telegram-канале пресс-службы.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.