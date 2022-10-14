Cотрудник следственного комитета. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 октября 2022, 14:14

Сотрудницы детсада в Сочи арестованы по делу об истязании детей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Две сотрудницы сочинского детского сада, обвиненные в регулярных избиениях воспитанников, помещены под домашний арест до 28 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября следователи сообщили, что двум сотрудницам частного детского сада в Сочи предъявлено обвинение в регулярных избиениях воспитанников, а в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, 53-летняя и 38-летняя воспитатели детского сада (досугового центра) в январе-феврале 2021 года регулярно избивали и оскорбляли 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Поводом для избиений становилось непослушание и другие незначительные поводы. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в истязании воспитанников (часть 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем воспитании детей (статья 156 УК РФ).

Сегодня по ходатайству следователя суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"Женщинам судом установлены ограничения в виде запрета на выход за пределы их жилища и использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также другие ограничения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемые отправлены под домашний арест на месяц и 16 суток, до 28 ноября включительно, уточнила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выход из дома женщинам разрешен на два часа - с 08.00 мск до 10.00 мск. Также им запрещены встречи, разговоры с участниками судопроизводства по уголовному делу и другими людьми, "через которых возможно воспрепятствовать производству по данному уголовному делу", отмечается в публикации в Telegram-канале пресс-службы.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Следком заинтересовался избиением ребенка в частном детском саду Краснодара", "Руководство детсада в Кабардино-Балкарии начало проверку о грубом поведении няни", "Сотрудница детсада в Кабардино-Балкарии отстранена от работы после видео с ребенком".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 октября 2022, 13:40

  • Уроженец Дербента погиб на Украине

    На Украине погиб Мухтар Казимагомедов, сообщил мэр Дербента, пообещав помощь его семье. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 230 уроженцев Дагестана.

14 октября 2022, 13:10

14 октября 2022, 12:14

14 октября 2022, 11:31

  • Кадыров взял сына Чайки себе в советники

    Сын полпреда президента в СКФО Артем Чайка в качестве советника главы Чечни будет курировать работу общественных организаций по гуманитарным и социально-экономическим проектам, объявил Рамзан Кадыров.

14 октября 2022, 10:53

  • Мэрия Камышина сообщила о гибели земляка на Украине

    Старший сержант Сергей Фоменко погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 128 уроженцев Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи