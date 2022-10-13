Сотрудницы сочинского детсада обвинены в истязании детей

13 октября 2022, 07:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двум сотрудницам частного детского сада в Сочи предъявлено обвинение в регулярных избиениях воспитанников, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября следователи сообщили, что 53-летняя воспитательница частного детсада в Хостинском районе в январе и феврале 2021 года регулярно избивала девочку руками и ногами, била тряпкой и таскала за волосы за непослушание. Дело возбуждено по статье об истязании несовершеннолетней (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ).

По делу об избиении 9-летнего ребенка в частном детском саду (досуговом центре) в Сочи предъявлено обвинение 53-летней и 38-летней инструкторам (воспитателям) центра, сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

"В зависимости от роли каждой, они обвиняются в истязании воспитанников (п.«г» ч.2 ст. 117 УК РФ), а также в четырех эпизодах ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию детей (ст.156 УК РФ)", - говорится в публикации, размещенной 12 октября на сайте ведомства.

По версии следствия, в январе и феврале 2021 года воспитатели регулярно избивали девочку, которой тогда было 8 лет, а также 7-летнего мальчика. "Систематически наносили детям удары руками и ногами по различным частям тела. Также фигурантки наносили девочке удары тряпкой по телу, таскали воспитанников за волосы по полу и оскорбляли их", - изложена в публикации версия следователей.

Поводом для избиений становилось непослушание и другие незначительные поводы, отмечается в публикации. "При этом обвиняемых не смущало наличие видеокамер в помещениях", - говорится в ней.

В суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста. "В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям руководства досугового центра в части ненадлежащего оказания услуг, предназначенных для детей (ст.238 УК РФ)", - сообщили следователи.

Часть 2 статьи 117 УК РФ предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, статья 156 УК РФ – до трех лет, часть 1 статьи 238 УК РФ – до двух лет лишения свободы.

Девочка, над которой издевались в детском саду, страдает задержкой развития речи, поэтому не могла рассказать об избиениях, сообщила мать ребенка. "Девочка до 5 лет не разговаривала. Сейчас пошел прогресс, но мы на постоянном лечении — под контролем психиатров и неврологов. Ребенок не мог изъясниться и передать, что с ним происходило", - привело 11 октября ее слова издание "Кубань 24" в своем Telegram-канале.

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