16 декабря 2022, 06:19

Следком отчитался о расследовании дела об истязании детей в сочинском детсаду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Расследование дела об истязании детей в сочинском детсаду завершено, сотрудницы учреждения остаются под домашним арестом, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", две сотрудницы частного детского сада в Сочи были обвинены в регулярных избиениях воспитанников. 14 октября суд постановил отправить их под домашний арест. Детсад был закрыт.

По версии следствия, 53-летняя и 38-летняя воспитатели детского сада (досугового центра) в январе-феврале 2021 года регулярно избивали и оскорбляли 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Поводом для избиений становилось непослушание и другие незначительные поводы. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в истязании воспитанников (часть 2 статьи 117 УК РФ) и ненадлежащем воспитании детей (статья 156 УК РФ).

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывших воспитателей частного детского сада. В зависимости от роли каждой, им предъявлены обвинения в истязании двух детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (пп. "а, г, е" ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК России). 53-летней воспитательнице также предъявлено обвинение в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК России), сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

На период расследования обвиняемые были помещены под домашний арест, эта мера пресечения продолжает действовать в настоящее время. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, в январе и феврале 2021 года воспитатели систематически били двух детей, оскорбляли их и применяли другие противоправные методы воспитания. Кроме того, в марте того же года 53-летняя обвиняемая как индивидуальный предприниматель организовала аналогичный досуговый центр в том же жилом доме, где стала исполнять обязанности воспитателя. В сентябре этого года она применила физическую силу в отношении семилетнего мальчика, считают следователи.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Следком заинтересовался избиением ребенка в частном детском саду Краснодара", "Сотрудница детсада в Кабардино-Балкарии отстранена от работы после видео с ребенком", "Руководство детсада в Кабардино-Балкарии начало проверку о грубом поведении няни".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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