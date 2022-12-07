Родители заявили о системном характере истязаний в детском саду Владикавказа

07 декабря 2022, 00:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дети не раз возвращались из частного детского сада во Владикавказе с синяками и ссадинами и не хотели идти в него, однако достоверно известно об избиениях воспитанников стало известно лишь после просмотра видеозаписей, сообщили родители. Родители могут подать иск к воспитательнице и учреждению с требованием компенсации, отметил адвокат Агубе Галуев.

Как писал "Кавказский узел", воспитательницу детского сада, которая избивала детей, уволили после жалоб родителей в полицию. Мать воспитанника детского сада заявила 3 декабря, что детей в учреждении избивали, а руководство пыталось скрыть это. О начале проверок отчитались 4 декабря прокуратура Северной Осетии и региональное отделение СКР. 4 декабря стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении воспитателя частного детского сада во Владикавказе по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).

Родители рассказали о постоянных жалобах детей на насилие в детском саду

О побоях в детском учреждении стало известно, когда мать одной из воспитанниц попросила видеозаписи с камер наблюдения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Илона Даурова, мама одной из воспитанниц. "2 декабря отец забрал одну из воспитанниц нашего детского сада. Когда они пришли домой, то увидели, что у ребенка руки в крови, кровоподтёки на ушах. Мама этой девочки вернулась в садик и попросила видео с камер видеонаблюдения. Как рассказала позже эта мама нам, на нее напали сами воспитательница и директриса садика, пытались душить. К этому момент подошли другие родители, и я в том числе, вызвали полицию. Так всё и стало ясно", - сообщила она.

Как выяснилось позже, в тот день побили не одного ребенка, в сеть попали кадры избиения мальчика, которые вызвали широкий резонанс в Северной Осетии, отметила Илона.

Она водила свою дочь в садик три месяца: "В первые же дни она пришла с синяком на спине, я ее стала спрашивать ударилась ли она, на что она мне ответила, что её ударила (воспитательница). Тогда я не поверила своему ребёнку, подумала, что она сочиняет, чтобы не ходить в садик. Потом начались истерики, ночью ребёнок стал вскрикивать. Потом я заметила, что каждый раз, когда дочь выходила из садика, просила воду и ещё просилась в туалет. Как оказалось потом, такая проблема была не только у нас – детям не давали пить и не разрешали ходить в туалет", - рассказала Даурова.

По ее словам, дочь рассказала ей и о других случаях насилия в садике, например, девочку били за то, что она не могла сама расстегнуть кофту на пуговицах.

Даурова и другие родители написали заявление в полицию, также планируют обращаться в прокуратуру. Пока Даурову не опрашивали. По словам Дауровой, в группах садика было примерно по десять детей, родители были мало знакомы друг с другом, сейчас они общаются и выясняют, что у их детей были похожие травмы и жалобы: "Оказывается, детей, которым полтора-два года, тоже били, но они не могли даже рассказать об этом", - возмутилась она.

Следственные органы до сих пор не опросили родителей, заявила мать мальчика, который посещал детский сад, Оксана Григорьева, на своей странице в Instagram*. "Сегодня было озвучено, что в 15.30 нас в садике будут ждать представители прокуратуры, которые примут у нас заявления. Никакой прокуратуры мы не увидели, мы с боем завели туда телевидение. Почему вы в данной ситуации сейчас не даете нам права на законных основаниях добиться правды?" - заявила она 5 декабря.

В комментариях к этому посту депутат парламента Северной Осетии от партии "Справедливая Россия" Сослан Дидаров посоветовал женщине идти напрямую в прокуратуру и писать коллективную жалобу.

Глава Следкома Александр Бастрыкин 5 декабря поручил доложить ему о результатах проверки обстоятельств жестокого обращения с детьми во Владикавказе, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Оксана Григорьева рассказала 3 декабря на своей странице о том, что забрала своего сына из садика месяц назад из-за странных травм у ребенка и истерик: "Более месяца назад ребенок пришел с садика с ссадиной возле глаза, к вечеру у него поплыл синяк под глазом, на утро второй глаз заплыл. Воспитательница сказала, что он подрался с мальчиком", - рассказывает Григорьева. По словам женщины воспитательница пыталась по-разному объяснить происхождение травм и вызвала недоверие, а ребенок закатывал истерики и отказывался заходить в группу. После этого Григорьева перестала водить сына в сад: "Ребёнок заговорил только после того, как я сообщила, что полиция арестовала воспитателя, (рассказал) как и куда побил его воспитатель. Я, как мать, просто в шоке, как это возможно так запугать детей", - сказала она.

Детский сад обещал родителям окружить детей заботой

Инциденты с избиением детей происходили в одном из частных детских садов во Владикавказе. Как следует из информации на сайте учреждения, в садике работало четыре группы для детей от полутора до шести лет. "Видеокамеры находятся в группе и при входе в детский сад. Запись и хранение видео в течение суток в автоматическом режиме. Чуткие и внимательные воспитатели занимаются с детьми лепкой, рисованием. конструированием, развитием речи и дарят заботу каждому воспитаннику сада", - говорится на сайте детского сада. Посещение детского сада обходилось родителям в 10 тысяч рублей".

Заведующая детским садом ранее сообщила Telegram-каналу Mash Gor, что в день, когда родители сообщили об избиении детей, воспитательница поссорилась с супругом и выпила на работе "один бокал пива". Сейчас воспитательница уволена, а у детского сада изъята лицензия на образовательную деятельность, говорится в публикации от 5 декабря

В министерстве образования и науки Северной Осетии рассказали, что раньше никто не жаловался на этот детский сад: "Ранее жалоб от родителей на данный детский сад не поступало". По данным ведомства, подготовлена документация для проведения согласованной с прокуратурой проверки, по итогам которой будет "принято решение о дальнейшем функционировании сада", - говорится в официальном комментарии.

Родители воспитанников детсада могут обратиться с исками в суд

Родители могут подать иск как на воспитательницу, так и на сам садик, рассказал адвокат Агубе Галуев. "В рамках уголовного дела законные представители несовершеннолетнего потерпевшего вправе предъявить гражданский иск к обвиняемой. Сад является образовательным учреждением, следовательно, несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Действующее законодательство исходит из презумпции виновности образовательного учреждения за вред причинённый несовершеннолетнему в период его нахождения под надзором данной организации", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат рассказал, что санкции статьи 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", по которой возбуждено уголовное дело в связи с происшествием в детском саду, предусматривают до трех лет лишения свободы и возможность лишения осужденного "права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет".

Также Галуев добавил, что пострадавшие вправе требовать компенсации морального и физического вреда.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.