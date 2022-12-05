Воспитатель детсада во Владикавказе уволена после жалоб на избиение детей

05 декабря 2022, 16:07

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Сотрудница владикавказского частного детсада уволена после сообщений об избиении воспитанников, решается вопрос о закрытии дошкольного учреждения, сообщило Минобрнауки Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении воспитателя частного детского сада во Владикавказе по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).

Мать воспитанника детского сада заявила 3 декабря, что детей в учреждении избивали, а руководство пыталось скрыть это. О начале проверок отчитались 4 декабря прокуратура Северной Осетии и региональное управление СКР.

Воспитатель частного детского сада уволена после инцидента, сообщило сегодня Минобрнауки Северной Осетии. Ведомство уточнило, что проводит собственную проверку в детском саду.

"Подготовлена необходимая документация для проведения проверочных мероприятий, все надзорные действия согласованы с прокуратурой. По итогам проверки будет принято решение о дальнейшем функционировании сада", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Ранее жалоб от родителей на этот детский сад в министерство не поступало, подчеркивается в публикации. "Министерством образования и науки РСО-Алания осуществляется постоянный мониторинг соблюдения образовательными организациями, в том числе частными, требований законодательства в сфере образования", - заверило ведомство.

Республиканская прокуратура и управление СКР, по состоянию на 16.02 мск, не сообщили на своих сайтах новую информацию о ходе или итогах проверок.

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