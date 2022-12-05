Воспитательница детского сада во Владикавказе обвинена в жестоком обращении с детьми

05 декабря 2022, 06:37

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Заведено уголовное дело на воспитательницу частного детского сада во Владикавказе, которую родители обвинили в грубом обращении с детьми.

Как писал "Кавказский узел", мать воспитанника частного детского сада во Владикавказе заявила 3 декабря, что детей в учреждении избивали, а руководство пыталось скрыть это. По факту избиений детей следователи начали проверку.

МВД Северной Осетии возбудило уголовное дело против воспитателя одного из частных детских садов во Владикавказе, которая, как заявляют родители воспитанников, грубо обращалась с детьми, пишет 4 декабря "Основа" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением), информирует e-osetia.ru.

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