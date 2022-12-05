05 декабря 2022, 06:37

Воспитательница детского сада во Владикавказе обвинена в жестоком обращении с детьми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заведено уголовное дело на воспитательницу частного детского сада во Владикавказе, которую родители обвинили в грубом обращении с детьми.

Как писал "Кавказский узел", мать воспитанника частного детского сада во Владикавказе заявила 3 декабря, что детей в учреждении избивали, а руководство пыталось скрыть это. По факту избиений детей следователи начали проверку.

МВД Северной Осетии возбудило уголовное дело против воспитателя одного из частных детских садов во Владикавказе, которая, как заявляют родители воспитанников, грубо обращалась с детьми, пишет 4 декабря "Основа" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением), информирует e-osetia.ru.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Детсад в Сочи закрыт после инцидентов с истязанием детей", "Прокуратура отреагировала на сведения о проблеме в детсаду Горячего Ключа", "Сотрудница детсада в Азербайджане наказана за насилие над ребенком".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 декабря 2022, 07:34

  • Жители Анди за свой счет чинят дороги в селе

    Жители Ботлихского района Дагестана записали ролик о том, как они помогают властям с ремонтом дорог, также они объявили сбор денег, поскольку средств из бюджета на ремонт не хватает. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу. Благоустройством должны заниматься чиновники, а средства на это должно выделять государство, отметили они.

05 декабря 2022, 05:38

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