Жительница Владикавказа пожаловалась на избиения воспитанников детсада

04 декабря 2022, 17:02

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Воспитанников детского сада во Владикавказе избивали, а руководство пыталось скрыть это, заявила мать одного из детей. Следователи начали проверку информации об избиениях детей.

В полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений двум воспитанникам детского сада, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Северной Осетии. "По данному факту принято процессуальное решение. Решается вопрос о передаче материала в следственные органы", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Сообщение проиллюстрировано видеозаписью, сделанной в помещении детского сада. На кадрах видны несколько детей, сидящих за столиком, и женщина, которая, низко склонившись над этим столиком, по меньшей мере четыре раза бьет одного из детей головой о столешницу, после чего отходит прочь.

На инцидент отреагировала прокуратура Промышленного района Владикавказа, которая начала проверку информации о жестоком обращении с воспитанниками детсада, сообщила сегодня прокуратура Северной Осетии.

Инцидент произошел в одном из детских садов Владикавказа, поясняется в сообщении на сайте ведомства. "Будет дана оценка соблюдению сотрудниками дошкольного учреждения требований законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - отмечается в публикации.

Видео с рассказом матери одного из пострадавших детей опубликовал сегодня телеграм-канал Mash Gor. Видеорассказ женщины перемежается кадрами из видео, которое опубликовано полицией республики. "Поговорив сегодня с ребенком, открылись очень интересные факты, и я весь день просто сидела и думала, как это возможно… Объясню ситуацию: я забрала ребенка два месяца назад из садика, потому что начались у нас постоянные истерики, я минут 30-40 не могла завести просто в группу ребенка", - говорит женщина на видео.

По ее словам, у ребенка нарушился сон, поскольку он боялся засыпать. "Он до изнеможения мог сидеть, до часу, до двух ночи, при этом, естественно, утром не хотел просыпаться. Начались истерики. То есть если я еще скидывала это на возраст, то после поняла, что это проблемы психологического характера. Когда инцидент произошел с фингалами под глазами, мне озвучили три совсем разные вещи, три разные ситуации: то один ударил, то второй ударил, то третий", - рассказала мать ребенка, пояснив, что не обратилась сразу к заведующей, потому что один инцидент "был мягко замятый".

Избиения детей происходили в частном детском саду, отмечается в публикации. "Руководство старалось скрыть от родителей правду, говорило, что малыши просто подрались. […] Мама забрала мальчика из заведения, и только сейчас он обо всём этом рассказал. Правда всплыла на днях, когда уже несколько ребят вернулись с травмами. Родители потребовали записи с камер. На них видно, как воспитательница била ребёнка головой о стол. Видео изъяла полиция. В случившемся разбирается прокуратура", - говорится в аннотации к рассказу матери ребенка.

Управление СКР по Северной Осетии также сегодня отчиталось о проверке информации об избиениях детей. "Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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