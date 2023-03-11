Азербайджан обвинил Армению в перевозке военных в Карабах

11 марта 2023, 17:16

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Колонна военной техники с армянскими и карабахскими солдатами проехала из Армении в Карабах в сопровождении российских миротворцев, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении опровергло эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Минобороны Азербайджана также заявило, что армянская сторона в сопровождении российских миротворцев осуществляет военные перевозки по грунтовой дороге, где 5 марта произошла перестрелка. Минобороны Армении назвало дезинформацией эти сведения.

5 марта три сотрудника полиции Нагорного Карабаха были убиты в перестрелке с азербайджанскими военными, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Погибли также двое азербайджанских военных. Азербайджан заявил, что карабахские силовики перевозили из Армении оружие. Власти Нагорного Карабаха и Армении отвергли эту версию, указав, что полицейские ехали из Степанакерта в Шушинский район, а в машине не было оружия, кроме табельного.

На грунтовой дороге из Ханкенди (армянское название Ханкенди – Степанакерт) зафиксировано очередное движение военных машин, перевозящих "личный состав вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в сопровождении российского миротворческого контингента", заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Заявляем, что перевозка военных грузов из Армении в Карабахский экономический район Азербайджана должна быть немедленно прекращена, а незаконные армянские вооруженные формирования должны быть разоружены и в кратчайшие сроки выведены с нашей территории", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Командование российского миротворческого контингента "должно осознавать свою ответственность в этом процессе и в обязательном порядке выполнять возложенные на него обязательства", заявило Минобороны Азербайджана.

"Подобные незаконные действия, происходящие регулярно, создают необходимость установления погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге", - отмечается в публикации.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, требующими от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сегодня коридор остается закрытым 90-е сутки.

Информация азербайджанской стороны о проезде колонны военной техники Вооруженных сил Армении в сопровождении российских миротворцев по дороге Степанакерт – Гайбалишен - Лисагор, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

"Эти сведения являются ложными, и подразделений Вооруженных сил Армении, военной техники на территории Нагорного Карабаха нет", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

Минобороны России, по состоянию на 17.06 мск, не прокомментировало на своем сайте заявление Минобороны Азербайджана.

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