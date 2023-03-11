Лачинский коридор остается заблокированным 90-е сутки

11 марта 2023, 08:47

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Жители Азербайджана 90-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, дефицит лекарств, периодически блокируется подача жителям газа, а также введена экономия электричества. Это стало результатом блокировки Лачинского коридора из-за акции протеста, которую проводят с 12 декабря 2022 года на этой дороге жители Азербайджана. Ранее правозащитники заявили о вовлеченности властей Азербайджана в блокировку Лачинского коридора.

Формально свободное передвижение по Лачинскому коридору в Армению жителям Нагорного Карабаха гарантировала Россия, а на деле единственная дорога, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром, остается перекрытой, отметил карабахский блогер Давид Симонян. "Куда мы денемся с подводной лодки, считают те, кто не понимает, что такое Нагорный Карабах. А мы тысячи лет тут живем и никуда и не собираемся уезжать", – написал он 7 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция протеста длится 90-е сутки, передало сегодня агентство АПА.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору одной машине миротворцев, передал сегодня Report.az.

Напомним, жители Азербайджана, которые блокируют Лачинский коридор, пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана проводят акцию протеста. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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