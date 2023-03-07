07 марта 2023, 16:03
Власти Чечни умолчали о подробностях свадьбы Ахмата Кадырова
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Чеченские СМИ и официальные лица к 7 марта не сообщали о подробностях свадьбы 17-летнего сына главы Чечни Ахмата Кадырова. Свадебный кортеж состоял из 87 машин, преимущественно дорогих иномарок и машин сопровождения, следует из опубликованных в сети видео.
Как писал "Кавказский узел", о встрече своего сына Ахмата с Путиным Рамзан Кадыров сообщил 4 марта в своем Telegram-канале, подчеркнув, что эта встреча носила неофициальный характер и что сам он не знает, о чем президент говорил с его сыном. Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи "Движение первых", пояснил Рамзан Кадыров и добавил, что Путин лично поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.
Личная встреча Путина с 17-летним сыном Рамзана Кадырова в очередной раз продемонстрировала особый статус главы Чечни среди российских губернаторов и похожа на сигнал того, что власть в Чечне будет передаваться по наследству, указали хорошо знакомые с реалиями Чечни правозащитники. Сотрудничество Путина с Кадыровым приобрело формат "личной унии", констатировал политолог Евгений Минченко.
Спустя три дня после свадьбы сына Ахмата Кадырова государственные СМИ - ЧГТРК "Грозный", "Грозный Информ", "Чечня сегодня" - не сообщали информацию о том, как прошло торжество. ЧГТРК "Грозный в выпуске новостей от 4 марта сообщило о встрече Ахмата Кадырова с Путиным, но в выпуске новостей на YouTube-канале телекомпании не содержится информации о том, как прошло бракосочетание.
На 15.40 мск о ходе свадьбы не сообщал ни сам молодожен, последняя запись в его Instagram* датирована 24 февраля и посвящена поздравлениям с 16-летием пребывания Рамзана Кадырова в должности главы Чечни. Также о торжестве на своей странице в Instagram* и Telegram-канале не писал Рамзан Кадыров.
Публикациями со свадьбы в своих соцсетях не делились приближенные Рамзана Кадырова - на 15.20 мск 7 марта сообщений о том, как проходило торжество, нет в Instagram*- и Telegram-каналах депутата Госдумы Адама Делимханова, главы парламента Чечни Магомеда Даудова, главы Минпечати Чечни Ахмеда Дудаева, главы МВД Чечни Руслана Алханова.
При этом Магомед Даудов, рассказывая о скачках, которые прошли 4 марта, сообщил, что второй заезд ""был приурочен к бракосочетанию "Ахмата Кадырова, "победу в нем одержала лошадь самого Ахмата по кличке Хоумленд Барс", - написал он 5 марта на своей странице в Instagram*.
Видео свадебного кортежа опубликовал в сторис на своей странице в Instagram* исполнитель Тимати. В записи, которую перепостил Telegram-канал Sota, машина едет среди кортежа в сопровождении полицейских автомобилей. "Обычным чеченцам снимать кортеж запретили", - говорится в публикации.
Тимати ранее принимал участие в раскрутке аккаунтов членов семьи Рамзана Кадырова в Instagram*. 19 ноября 2020 года исполнители Тимати, Джиган и Егор Крид пообещали Rolls Royce одному из тех, кто подпишется на Instagram*-аккаунты, в числе которых аккаунты пяти членов семьи Рамзана Кадырова.
Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал разместил видео, на котором не менее 20 автомобилей, в сопровождении машин ГАИ движутся по трассе. Также в другой публикации отмечается, что силовики выстроились на улицах населенных пукнтов, где проезжал кортеж, чтобы не допустить съемки. "По улице Сайханова, где сейчас проезжает кортеж Кадырова, стоят люди в гражданской форме и проверяют, чтоб никто не снимал. Поэтому будьте осторожны. Всех гонят со дворов домой и машины приказывают отгонять во двор, дабы не мешать проезду", - говорится в публикации от 4 марта.
Издание Quto 6 марта опубликовало ролик продолжительностью 102 секунды, на котором по пустой улице проезжает кортеж из иномарок в сопровождении машин ГАИ, где именно снят ролик, в публикации не указано.
Издание утверждает, что это видео снято по дороге в родное село Рамзана Кадырова. "В колонне с сопровождением одиннадцати полицейских Mercedes-Benz E-Class удалось идентифицировать Bugatti Chiron, 25 разных моделей Rolls-Royce (Dawn, Wraith, Phantom Drophead Coupe, Cullinan, Ghost, Phantom), сорок пять Mercedes-AMG G 63, пару Mercedes-AMG GLE, а новобрачные предположительно были в бело-зелёном лимузине", - говорится в публикации. Источник видеозаписи издание не указало.
Пост Кадырова о встрече его 17-летнего сына с Путиным прокомментировал юрист Абубакар Янгулбаев.
"Все, что Кадыров делает и пишет — позор и нарушение основ чеченских традиций: хвастовство и выставление напоказ своих детей; публичное обсуждение бракосочетания своего ребенка; открытое несоблюдение субординации в отношениях сына и отца", - написал он в своем Telegram-канале.
По чеченским адатам родственникам жениха нельзя поздравлять с бракосочетанием, отметил ранее правозащитник Оюб Титиев, комментируя поздравления Ахмата Кадырова от президента России. "Но здесь поздравил и не родственник. Отца рядом не было. Путин - не представитель чеченского народа, вдобавок это глава государства. Так что каких-то нарушений обычаев здесь нет", - отметил он.
"Кавказский узел" также писал, что десять миллионов рублей, которые фонд Кадырова пообещал разделить между 100 парами молодоженов, лучше было направить на помощь нуждающимся жителям Чечни, указали пользователи Instagram*. Некоторые из них связали акцию фонда с женитьбой сына Рамзана Кадырова.
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Автор: "Кавказский узел"