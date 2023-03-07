Дело о пытках туристов в Абхазии дошло до суда

07 марта 2023, 13:31

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Пятерым абхазским милиционерам предъявлены обвинения в пытках российских туристов, дело передано в Гагрский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2021 года житель Санкт-Петербурга Артем Русских рассказал, что вернулся с отдыха из Абхазии с переломами ребер и гематомами. Местные силовики, заподозрив туриста в связи с наркоторговцами, подвергли его пыткам. Полицейские превысили полномочия, применив насилие при задержании и допросе российского туриста, сообщила Генпрокуратура Абхазии в сентябре 2021 года. Под уголовное дело попали трое силовиков.

"Пятерым сотрудникам милиции Гагрского района Багателия Х.В., Джалагония Д.Ю., Читанава А.Л, Мишелия И.Р. и Аншба Т. Р. предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. Дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу. Интересы пострадавших представляет адвокат Сергей Локтев", - написал 6 марта на своей странице в Facebook* юрист Павел Чиков.

Он сообщил, что два года назад к нему обратилась жительница Санкт-Петербурга с рассказом о пытках в милиции Абхазии. Женщина заявила, что милиционеры задержали ее, супруга и подругу на смотровой площадке горы Мамдзышху, в отделе они пробыли около 16 часов, в их номере устроили обыск. Задержанных заподозрили в продаже наркотиков. Признаться в этом заставляли пытками и угрозами. "Больше всего пострадал мой муж Артем. Его много часов держали в клетке, избивали, вешали, топили и угрожали пистолетом. Мою подругу допрашивали, пугали изнасилованием. Меня только пугали и допрашивали множество часов, предлагали сдать друзей потому что якобы их уже все равно посадят", - приводит Чиков рассказ пострадавшей.

После, по словам женщины, их отвезли на границу с Россией, велев больше не возвращаться в Абхазию.

Чиков отметил, что изначально "история показалась не очень правдоподобной, обычно с туристами обходятся корректно", "и уж точно нереализуемой". Однако к делу подключили адвоката. "Удивительная история - безнадежное, казалось, дело дошло по суда", - пишет юрист.

Изначально МВД Абхазии отрицало информацию о пытках. В пресс-службе ведомства утверждали, что Артем Русских был доставлен в милицейское управление, так как находился "вне зоны туристического отдыха и общепринятых маршрутов", сообщал Sputnik в мае 2021 года.

Однако позже начальника отдела уголовного розыска управления внутренних дел по Гагрскому району Багателию и участкового Джалагонию отстранили от службы, говорится в сообщении "Медиазоны"**, опубликованном поздно вечером 6 марта.

"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии периодически становится известно о фактах пыток подозреваемых, но ни по одному из этих случаев виновные не понесли наказания.

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