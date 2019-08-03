Смерть задержанного подняла проблему пыток в Абхазии

03 августа 2019, 09:59

Необходимо ужесточить уголовную ответственность за применение силовиками пыток, а допросы задержанных снимать на видео, заявила уполномоченный по правам человека Абхазии Асида Шакрыл в связи с резонансным делом о смерти задержанного Анзора Тарбы. Сообщения о насилии над арестованными поступали и ранее, указала омбудсмен.

Как сообщал "Кавказский узел", после смерти задержанного в Сухуме Анзора Тарбы шесть сотрудников МВД были заподозрены превышении должностных полномочий. Четверо заключены под домашний арест, еще двое, в том числе начальник отдела управления уголовного розыска МВД Абхазии, находятся в розыске. Коллеги и родственники арестованных силовиков провели 18 июля у здания Генпрокуратуры в Сухуме акцию в их поддержку.

Смерть Анзора Тарбы подтвердила информацию, и ранее поступавшую в аппарат уполномоченного по правам человека, о том, что в местах содержания под стражей применяется физическое и психологическое насилие, говорится в заявлении уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл.

Призвав наказать виновных, омбудсмен также предложила внести изменения в законодательство Абхазии, чтобы не допускать силовых допросов. Необходимо, в соответствии с международными стандартами, включить в Уголовный кодекс понятие "пытка" в качестве самостоятельного преступления, а статью 71 Уголовного кодекса Абхазии дополнить нормой о неприменимости срока давности к таким преступлениям, предложила Шакрыл. Осужденных за пытки нужно пожизненно лишить права занимать определенные должности в правоохранительных органах, добавила она.

Асида Шакрыл потребовала от руководства МВД, генпрокуратуры и службы государственной безопасности предоставлять ей всю запрашиваемую информацию, оперативно реагировать на сообщения о злоупотреблениях. Допросы подозреваемых и обвиняемых нужно записывать на аудио и видео, а общественным наблюдательным комиссиям позволить проводить регулярные инспекции мест заключения, считает омбудсмен.

Генеральная прокуратура и сама должна проводить эффективный надзор за местами принудительного содержания, чтобы выявлять имеющиеся случаи пыток, подчеркнула омбудсмен, говорится в заявлении уполномоченного по правам человека, опубликованном 2 августа на сайте "Абхазия-информ".

Дело о смерти Анзора Тарбы обеспокоило и депутатов парламента Абхазии. 15 июля с парламентариями встретились министр внутренних дел, генеральный прокурор и заместитель председателя Службы государственной безопасности, которые сообщили о ходе следствия и проведении судмедэкспертизы. Во время "откровенного и эмоционального разговора" было сказано о необходимости расследовать дело и наказать виновных "в максимально короткий срок", говорится на сайте парламента.