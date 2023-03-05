Отказано в возбуждении дела за клевету на активистку из Полтавской

05 марта 2023, 06:49

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Краснодарская полиция не нашла состава преступления в действиях работника компании Натальи Гаряевой, который обвинил ее в том, что она заказала ему убийство главы Красноармейского района.

Как писал "Кавказский узел", в январе полиция начала расследование по заявлению о том, что противница свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева заказала убийство главы муниципалитета. По словам Гаряевой, заявление написал работник компании Натальи и Андрея Гаряевых, который заявил, что они заплатили ему 350 тысяч рублей за убийство главы администрации Красноармейского района Юрия Васина и подрыв ведущего к свалке моста. Наталья Гаряева считает, что заявление является попыткой оказать на нее давление.

5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

Краснодарская полиция отказалась возбуждать уголовное дело о клевете и заведомо ложном доносе на бывшего сотрудника компании Гаряевых, который написал заявление о том, что Наталья, а также ее покойный бывший муж Андрей Гаряевы наняли его для убийства главы Красноармейского района, пишут 4 марта "Кавказ.Реалии"*.

Полиция не нашла в действия заявителя состав преступления. Наталья Гаряева надеется на пересмотр этого постановления. По ее словам, заявление работника было сфабриковано, чтобы запугать ее.

Напомним, жители станицы Полтавской жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона. 5 сентября 2022 года протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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