Сельчане в Грузии объявили о сборе подписей против вырубки леса

04 марта 2023, 21:39

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Сбор подписей против строительства нового объекта золотодобывающей компании RMG Gold начался в селе Гета. Жители села, основным источником дохода которых является животноводство, опасаются, что в результате реализации проекта будут заняты пастбища и вырублены леса.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Мушевани Болнисского муниципалитета в ноябре 2022 года заявили об опасности разрушения домов и загрязнения окружающей среды в связи с намерением компании RMG Gold вести добычу руды близ села и решили не пропускать технику компании.

Компания RMG Gold начинает осваивать новые области добычи золота и меди, сообщила тогда корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе. "Похоже, что руда возле села Казрети полностью выработана, и после разрушения этого места компания теперь перемещается в новые районы для добычи. Ее первой целью стало село Мушевани, расположенное на севере Казрети. Компания обязательно переедет и в другие деревни. Предварительно выданная компании лицензия подразумевает получение права на добычу на территории 900 га", - сказала она.

В селе Гета муниципалитета Болниси прошел митинг против нового проекта золотодобывающей компании RMG, который намечено реализовать вблизи поселка. По утверждению жителей Геты, в рамках проекта предусматривается вырубка леса, также сельчане лишатся пастбищ.

Жители сейчас собирают подписи, чтобы не допустить строительства. "Жители Геты хотят защитить свои права. Мы собрали подписи и обращаемся к Национальному агентству по охране окружающей среды, спикеру парламента, премьер-министру и президенту, чтобы обеспечить защиту своих прав", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова члена неправительственной организации "Салами" Исмаила в эфире телекомпании "Формула".

По данным местных жителей, компания планирует построить резервуар на 96 гектарах рядом с селом Гета на участках, которые используются для выпаса скота, а также заняты лесным массивом.

"Я из села Хахаладжвари Болнисского района. Мы живем здесь веками, здесь жили мой дед и его предки. У нас здесь нет фабрик, у нас нет заводов, у нас нет зарплат, и люди живут разведением скота", - заявил в эфире телекомпании один из местных жителей.

По словам сельчан, компания еще не получила официальную лицензию, но уже приступила к подготовительным работам и вырубке лесов.

На сайте компании RMG Gold к 21.20 мск 4 марта не содержится комментариев относительно требований жителей Геты, последняя новость датирована 19 декабря 2022 года.

"Кавказский узел" также писал, что компания RMG Gold в 2014 году добивалась права разработки участка в Сакдриси, однако суд Тбилиси 3 июня 2014 года обязал вернуть золотому руднику в Сакдриси-Качагиани статус памятника культуры и приостановил действие решения Минкультуры, по которому компания получила право вести работы на этой территории. Попытка компании начать разработку привела к массовым протестам, проводились и акции в защиту добычи золота. В 2015 году "Фонд спасения Дманиси", созданный представителями грузинской оппозиции и НПО выиграл тендер на аренду участка земли около карьеров золотодобывающей компании RMG Gold близ села Сакдриси, чтобы помешать золотодобыче.

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