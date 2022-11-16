Жители Итхвиси потребовали выплатить компенсации за поврежденные оползнем дома

16 ноября 2022, 07:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сельчане провели акцию протеста, на которой потребовали сообщить, что стало причиной возникновения оползня, который в марте разрушил около двух десятков домов в грузинском селе Итхвиси, обеспечить безопасность жителей и переселение в новое жилье, а также выплатить справедливые компенсации.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта в селе Итхвиси Чиатурского муниципалитета сошел оползень, из-за которого около двух десятков домов было разрушено и повреждено. Национальное агентство по окружающей среде опубликовал отчет о причинах оползня, однако, как утверждают неправительственные организации, в нем не упомянута деятельность горнодобывающей компании Georgian Manganese, которая может быть причастна к появлению оползней.

Жители села Итхвиси 15 ноября провели акцию протеста перед зданием муниципалитета Чиатура, сообщает "ТВ Формула".

Протестующие потребовали четко разъяснить населению, что стало причиной оползня; принять меры по обеспечению безопасности сельчан; разработать план по выплате адекватной компенсации за утраченное имущество, а также по переселению жителей, пострадавших от последствий добычи полезных ископаемых.

Сельчане ранее встречались с представителями мэрии, однако представителей НПО и СМИ на нее не допустили, рассказала "Нетгазете" юрист неправительственной организации "Центр социальной справедливости" Саломе Шубладзе.

Кроме "Центра социальной справедливости" на встречу не пустили представителей местной общественной организации "Момовали Чиатури".

"Короткая встреча не смогла ответить на насущные вопросы населения; Кроме того, по нашей информации, мэр пообещал местным жителям организовать встречу с комиссией и представителями центрального правительства. На данном этапе население все еще ждет этой встречи. Население обратилось с просьбой о встрече с соответствующими органами в письме от 4 ноября, однако, поскольку эта просьба пока не дала результатов, жители решили провести митинг", - написала Шубладзе в соцсетях.

Она также отметила, что власти "игнорируют ужасное положение населения" и "пытаются добиться выплаты неадекватной компенсации".

Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.